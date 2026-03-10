SUSCRÍBETE
    40 buses eléctricos Zhong Tong se integran al transporte público metropolitano

    La nueva flota permitirá fortalecer la integración del sistema Bus-Metro en Til Til, Colina y Huertos Familiares, beneficiando a más de 200 mil habitantes.

     

    Un paso más dentro de la electromovilidad en el transporte público se concretó con la incorporación de 40 buses eléctricos de la marca Zhong Tong al sistema que conecta las comunas de Til Til, Colina y Huertos Familiares con la red de transporte de Santiago.

    La iniciativa es impulsada por el trabajo conjunto entre Grupo Cabal, representante exclusivo de Zhong Tong en Chile, la empresa Mobility Colina y la Dirección de Transporte Público Regional (DTPR), con el objetivo de mejorar la conectividad de la zona norte de la Región Metropolitana y facilitar el acceso directo al Metro de Santiago.

    La flota está compuesta por buses eléctricos tipo Pullman de 12,6 metros de longitud, diseñados para recorridos interurbanos y de mayor distancia. Estas unidades conectarán distintos sectores de Til Til, Colina y Huertos Familiares con la estación intermodal Los Libertadores de la Línea 3 del Metro y con el Terminal San Borja, en Estación Central, reforzando así la integración entre buses y tren subterráneo.

    Los vehículos incorporan equipamiento orientado a mejorar la experiencia de los pasajeros y la seguridad del servicio. Cada bus cuenta con 48 butacas reclinables, aire acondicionado, suspensión neumática, iluminación LED, puertos USB y espacios para equipaje. Además, incluyen cámaras de seguridad, pantalla informativa de 21 pulgadas, router WiFi y sensores de proximidad con detección de puntos ciegos para vehículos, peatones y ciclistas.

    “Este proyecto no solo cambia la vida de más de 200 mil habitantes de estas comunas, sino que marca un avance concreto en nuestro compromiso con una movilidad más justa y limpia. Al ser 100% eléctricos, los buses contribuyen directamente a la disminución de emisiones contaminantes y de ruido, mejorando la calidad de vida de los usuarios y del entorno urbano y rural”, aseguró Jorge Fernández, gerente comercial de Grupo Cabal.

