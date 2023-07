80 años de Mick Jagger: los autos más exclusivos de su Satánica Majestad

Una leyenda del rock está de cumpleaños. Mick Jagger, el vocalista de The Rolling Stones celebra 80 años desde que naciera el 26 de julio en Datford, Inglaterra.

El cantante y compositor es una de las máximas referencias de la música, influyendo de manera decisiva en el curso de la historia del rock en el siglo XX. Con más de 60 años de trayectoria, Jagger también ha disfrutado de otra pasión fuera de los escenarios, ya que es un gran fanático de los vehículos deportivos.

Pero no fue sencillo para este hijo de un profesor de educación física y una peluquera. Pese a ser un buen alumno, lo suyo no eran los estudios convencionales, sino que la música. Y con la banda que fundó junto a Keith Richards no tardaron en remecer los cimientos y asomar como una alternativa al éxito que ya gozaban de The Beatles.

El primer gran éxito llegó en 1965, con Satisfaction. Aquella canción los volvió reconocidos a nivel mundial. Y empezó a entrar grandes sumas de dinero a la banda, lo que le permitió a Jagger adquirir un convertible.

Los autos más exclusivos de Mick Jagger

Se trataba de un Ford Galaxie 500 XL, el mismo modelo que años más tarde le regalaría la Reina Isabell II al Gobierno de Chile. Algunos medios indican que fue un regalo que se dio en el inicio de su carrera.

Eso sí, el vehículo más emblemático de este ícono del rock, llegaría pronto. En 1966, Mick Jagger adquiría un Aston Martin DB6 de color Blue Midnight, apenas unas semanas después de que Paul McCartney hiciera lo propio.

El modelo, que había sido estrenado apenas un año antes en el Salón de Londres, reemplazó al DB5 que apareció en James Bond (interpretado por Sean Connery). Se trataba de un coupé 2+2, con un seis cilindros de 4.0 litros que desarrollaba 240 caballos de fuerza, potencia que le permitía alcanzar los 244 km/h.

Con el DB6 tuvo una amarga anécdota que bien pudo pasar a mayores. El 28 de agosto de 1966, el vocalista de los Stones iba manejando por la londinense Great Titchfield Street su Aston Martin DB6 junto a su novia Chrissie Shrimpton cuando impactó por el costado contra un Ford Anglia.

El problema era que en ese auto iba nada menos que la Condesa de Carlisle. Por suerte, no hubo personas lesionadas, aunque el DB6 quedó algo abollado.

Tras el Aston Martin, Jagger sumó a su colección otro modelo británico, un Morgan 8 Plus. De estilo más retro, era un vehículo de 1969 con inspiración en los autos de los años ‘30.

En el capot llevaba un motor V8 de 3.5 litros que erogaba 180 Hp, asociado a una caja manual de cuatro marchas. Su velocidad máxima era de 192 km/h.

Como dato anecdótico del Morgan 8 Plus, Mick Jagger lo utilizó el día en que se casó con la modelo brasileña Bianca Perez-Mora Macias en 1971, quien fue la primera de las tres esposas que ha tenido el cantante.

El gusto de Mick Jagger por Ferrari

La pasión del ahora octogenario vocalista de The Rolling Stones por los autos quedó en absoluta evidencia con la marca Ferrari.

Sus compañeros de banda también amaban a la firma italiana, por lo que en 1983, cuando estaban grabando el disco “Undercover”, decidieron hacer un pedido grupal y así realizar una compra “al por mayor”. De esta manera, junto a Keith Richards y Bill Wayman, le solicitaron a Maranello tres Ferrari 400i, uno para cada uno.

El 400i es un deportivo poco conocido. Según indica Ferrari, el 400 Automatic i reemplazó al 400 Automatic en 1979 y la letra “i” se debía a “inyección”, pues las dos baterías de tres carburadores Weber laterales se reemplazaban por un sistema de inyección de combustible. Dicho sistema era un Bosch K-Jetronic, con un único distribuidor montado en la parte trasera derecha del motor, que sustituía al anterior esquema de distribuidor doble, y dotado de encendido electrónico Dinoplex. Montaba un V12 de 4.8 litros que alcanzaba una velocidad de 240 km/h.

Mick Jagger tuvo este modelo por unos años, antes de venderlo a un coleccionista privado en Estados Unidos.

El segundo Ferrari que llegó a las manos de “Su Satánica Majestad” fue bastante más especial y exclusivo. Y por lo que se sabe, todavía permanece en la colección del cantante.

Se trata de un Ferrari 288 GTO, modelo del que se construyeron apenas 272 unidades, razón que explica que hoy estas unidades tengan precios que superan los 3 millones de dólares.

El interés por este modelo lo encendió su segunda esposa, Jerry Hall, quien vio en una revista un reportaje sobre el nuevo modelo que posaba camuflado junto al Testarossa. A pesar de que no se veía por completo el deportivo y solo se insinuaba su diseño, Jagger quedó prendido y decidió viajar hasta Maranello para no perder oportunidad, ya que en un comienzo se dijo que se construirían solo 200 unidades.

Cuando el vehículo estuvo listo, regresó hasta la península a recoger personalmente el 288 GTO y lo manejó él mismo hasta un castillo del siglo XVI, el château de Fourchette, ubicado en el valle del Loira.

Tras esta compra, diversos medios indican que recibió instrucciones de manejo de James Hunt, ex campeón de Fórmula 1, para poder dominar esa bestia con motor biturbo de ocho cilindros y 2.8 litros que desarrollaba 400 caballos de fuerza que le permitían llegar hasta 305 km/h y pasar de de 0-100 km/h en 4,9 segundos.

El lujo y la sofisticación de Mick Jagger

La colección del cantante creció con la Clase S de Mercedes-Benz. El S550 lo adquirió en 2006, con una generación que daba un salto en seguridad, ya que incorporó por primera vez el sistema preventivo de colisión que frenaba al vehículo en caso de aproximarse a un choque. Tenía un motor V8 biturbo de 4.0 litros.

Ahora, el listado de una celebridad británica no podía estar completo sin un Rolls-Royce. Ese espacio lo ocupó un Silver Cloud III, un exclusivo modelo que se construyó entre 1963 y 1966. Llevaba un motor V8 de 6.2 litros y solo se fabricaron dos mil unidades, una de las cuales quedó en manos del cumpleañero Mick Jagger.