¿Ahora sí? Hyundai se habría decidido a producir el N Vision 74

Según reporte de sitios especializados en Corea, la marca había registrados las patentes del superdeportivo de hidrógeno que presentó hace tres años.

 

Desde su presentación en 2022 como un prototipo futurista con estética icónica y tecnología audaz, el Hyundai N Vision 74 ha sido objeto de rumores y debates, centrados en si pasará de ser un ejercicio conceptual o finalmente se hará realidad.

En este tiempo, no han sido pocos los que han anunciado la materialización del proyecto, lo que finalmente no ha sucedido.

Recientes reportes de especialistas en la industria motor coreana apuntan a que el proyecto de este superdeportivo alimentado por un pack de baterías y un estanque de hidrógeno está más cerca que nunca de ver la luz.

Según estas versiones, Hyundai habría presentado nuevas patentes para elementos que se asemejan fuertemente al N Vision 74, lo que indicaría que la marca podría ir adelante con su fabricación.

En estas solicitudes se distinguen trazos de carrocería y estructuras alineadas con las imágenes conceptuales previas, sugiriendo que el diseño extremo no quedaría solo en bocetos.

Los informes apuntan a que un posible modelo final conservaría el sistema de célula de combustible de hidrógeno, tal como se había planteado en el auto conceptual.

La configuración incluirá dos tanques de hidrógeno, que alimentarán una batería interna, la cual a su vez impulsará motores eléctricos en cada eje.

Este sistema permitiría una potencia combinada de alrededor de 580 kW, con una aceleración estimada de 0 a 100 km/h en aproximadamente tres segundos, lo que lo convertiría en el vehículo de producción más rápido de Hyundai.

Las fechas indican que la producción del N Vision 74 podría comenzar hacia mediados de 2026, limitando la fabricación a unas 200 unidades. De esas, una parte se destinaría a competencias o uso en pista, mientras que el resto se ofrecería a clientes selectos mediante invitación, una estrategia acorde con el carácter exclusivo y experimental del proyecto.

El N Vision 74 también serviría para ampliar la línea N, la división deportiva de Hyundai, que actualmente incluye modelos como el i20 N, i30 N, i30 Sedan (o Avante N), Ioniq 5 N y el inminente Ioniq 6 N, que se ha propuesto tener siete modelos a disposición del público para 2030.

Presentado en 2022 como concept, el N Vision 74 rinde homenaje al Pony Coupe Concept de 1974, con un diseño a medio camino entre lo retro y lo futurista, con la firme intención de transformarlo en un modelo de producción, objetivo que parece se logrará en el corto plazo.

