Atención fanáticos del Gran Turismo: Opel presenta el nuevo Corsa GSE Vision

Apenas unos días después de dar un adelanto de su próximo concept car, Opel ha desvelado el Corsa GSE Vision Gran Turismo que hará su estreno mundial en el IAA Mobility 2025 en Munich, entre el 8 y el 14 de septiembre de 2025.

El modelo reafirma el compromiso de Opel con el segmento de los coches pequeños y puede ser conducido próximamente en uno de los simuladores de carreras más importantes del mundo: el Gran Turismo.

La firma alemana los define como un phygital: porque vivirá en el mundo real, a través de un conceptual que estará en la muestra en Munich, y en el virtual, en la PlayStation 4 y PlayStation 5, durante el último trimestre del año.

El bólido tiene una potencia total de 588 kW (800 CV), 800 Nm de par y una velocidad máxima de 320 km/h. Viene con dos motores eléctricos de 350 kW (476 hp), uno en cada eje, y cuenta con una potencia combinada de 588 kW (800 hp). Acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,0 segundos e incluye una función de impulso que proporciona 59 kW (80 CV) adicionales durante un máximo de cuatro segundos, para facilitar los adelantamientos en la pista.

A pesar de venir con una batería de 82 kWh, el Corsa GSE Vision Gran Turismo solo pesa 1.170 kg, gracias al uso de material ligero en todas partes.

El concept car luce en la parte delantera una nueva y delgada ejecución del Opel Vizor de próxima generación.

Además, para garantizar que el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo permanezca plantado en la carretera, cuenta con numerosas soluciones aerodinámicas inteligentes y optimizadas.

Dentro de la cabina, los conductores pueden esperar una experiencia de carreras detox que también sigue la firma Opel Compass. El elegante volante proporciona una vista sin obstáculos de la información más importante que se proyecta en el head-up display, sin necesidad de más pantallas.

El asiento deportivo del conductor suspendido y ligero, también diseñado en negro y amarillo brillante, con cinturones de seguridad de seis puntos integra completamente al conductor en la experiencia de conducción y, junto con la jaula antivuelco, garantiza los más altos estándares de seguridad.

Los detalles del anuncio generan expectativa; ahora solo falta probarlo en la consola.