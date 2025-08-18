Opel adelanta algunas imágenes de su nuevo prototipo

Opel entregó un adelanto de su presentación en el próximo IAA Mobility 2025 de Múnich, una de las vitrinas de movilidad más importantes de Europa que se realizará entre el 8 y el 14 de septiembre. Aunque el nombre del modelo todavía es secreto, las primeras imágenes liberadas dejan ver que este concept car marcará un nuevo capítulo en la evolución de la marca, estrechamente ligado a su submarca de alto rendimiento GSE.

“Nuestro próximo concept car volverá a acelerar el pulso. Presentará una vista previa de los próximos modelos, impresionará con su diseño y atraerá a los entusiastas de los automóviles de todo el mundo”, anticipó Florian Huettl, CEO de la firma alemana.

Una de las características más llamativas de las imágenes es el desarrollo del Opel Compass. El logotipo iluminado de la firma germana se encuentra en el centro y está enmarcado por elementos verticales y horizontales delgados y precisos.

Las imágenes también confirman que este concept estará fuertemente vinculado a la estrategia de la submarca GSE, que encarna el lado más dinámico y deportivo de Opel. No es casual que, hace solo unos meses, la compañía anunciara la llegada del Mokka GSE, su primer modelo de producción totalmente eléctrico orientado al alto rendimiento.

El nuevo concept lleva esta filosofía un paso más allá. El volante minimalista y de inspiración racing luce el logotipo renovado de GSE, reforzando la idea de que se trata de un auto diseñado no solo para la calle, sino también para transmitir emociones propias de la pista.

El diseño no esconde sus referencias al mundo de la competición. Las llantas aerodinámicas, con patrones triangulares truncados, evocan modelos legendarios como el Opel Manta 400 de rally, ícono de los años ochenta. También destaca el asiento del conductor de corte futurista y ligero, junto con una jaula antivuelco visible, una declaración de intenciones sobre el espíritu deportivo del prototipo.

Todo apunta a que el concept de Opel ofrecerá una experiencia de conducción emocionante, pero al mismo tiempo confortable y segura, con la solidez tecnológica que caracteriza a la marca alemana.