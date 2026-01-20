SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Audi presenta en Chile los nuevos A5 y Q5: dos modelos que marcan el inicio de un año clave

    Audi introdujo en el mercado chileno las nuevas generaciones de estos modelos, que estrenan plataforma.

     
    Static photo, Colour: Tambora grey metallic

    El 2026 será año de movimientos muy relevantes para Audi. A su anunciado ingreso a la Fórmula Uno, se suma la renovación de parte importante de su portafolio, un proceso que en Chile se materializa con la llegada de los nuevos A5 y Q5. Se trata de dos nombres conocidos, pero que ahora se presentan con una base técnica completamente nueva y una propuesta actualizada en diseño, tecnología y seguridad.

    Son los primeros modelos de la marca en utilizar la Premium Platform Combustion (PPC), desarrollada para vehículos de combustión del segmento premium. Esta arquitectura permite integrar distintos niveles de electrificación mild-hybrid, optimizar consumos y cumplir con normativas de emisiones más exigentes, sin alterar el carácter tradicional de ambos modelos.

    Static photo, Colour: Magnet Grey AUDI AG

    Audi A5: el sedán que toma la posta

    El nuevo Audi A5 reemplaza al histórico A4 y asume el rol de sedán mediano de la marca. Fabricado en Neckarsulm, Alemania, crece en largo y ancho, alcanzando 4.835 mm de longitud y una distancia entre ejes de 2.902 mm, lo que se traduce en un habitáculo más amplio.

    En diseño, adopta proporciones más deportivas, con una parrilla Singleframe más baja y ancha, líneas de hombro marcadas y una zaga completamente rediseñada que incorpora una franja LED continua. El portalón trasero mejora el acceso al maletero y refuerza el carácter funcional del modelo.

    Cockpit AUDI AG

    El interior introduce un nuevo concepto digital, con un panel curvo que integra el Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas y la pantalla central MMI de 14,5 pulgadas. En versiones S Line se suma una pantalla adicional de 10,9 pulgadas para el pasajero. De serie incorpora climatizador trizona, asientos eléctricos, Audi Drive Select y un completo paquete de asistencias a la conducción.

    En Chile, el A5 se ofrece con motor 2.0 TFSI de 201 Hp y 340 Nm, asociado a una caja S tronic de siete marchas. La versión S5 eleva la apuesta con un V6 3.0 TFSI MHEV de 362 hp, tracción quattro y un 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

    Su precio de preventa del Audi A5 es desde $53.900.000.

    Dynamic photo, Colour: Ultra blue metallic AUDI AG

    Audi Q5: tercera generación de un SUV conocido

    El Audi Q5 llega a su tercera generación manteniendo su enfoque familiar, pero con un diseño más limpio y una puesta al día tecnológica. El frontal eleva la parrilla Singleframe y afila las ópticas, mientras que la parte trasera reduce líneas y suma una firma luminosa tridimensional que recorre todo el ancho.

    Puertas adentro, replica el esquema digital del A5, con pantallas OLED y un diseño centrado en la claridad visual. Uno de sus puntos fuertes sigue siendo la habitabilidad: el asiento trasero es desplazable y reclinable, permitiendo ajustar espacio para pasajeros o carga, con un maletero que puede llegar hasta 1.473 litros.

    Interior STUDIO GOICO

    En seguridad, incluye siete airbags de serie y asistentes como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado avanzado. Las versiones S Line y SQ5 suman airbags traseros y sistemas de alerta para maniobras en reversa.

    La gama parte con un motor 2.0 TFSI MHEV de 201 Hp, tracción quattro Ultra y caja S tronic. El SQ5 incorpora el mismo V6 3.0 TFSI MHEV del S5, con suspensión neumática adaptativa y tracción integral permanente.

    El precio de preventa del Audio Q5 parte en $56.700.000.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosAudiA5Q5SuvSedán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    Actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus abuelos de incendio en Lirquén

    En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

    Comisión de Seguridad aprobó proyecto de ley que impulsa agravantes contra personal de Gendarmería

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. Bayer Leverkusen en TV y streaming

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos
    Chile

    Qué ha dicho Iván Poduje respecto a reconstrucción y campamentos

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Actualizan estado de salud de carabinera que resultó con graves quemaduras tras rescatar a sus abuelos de incendio en Lirquén

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”
    Negocios

    Paula Poblete defiende efectos de subsidios en Casen 2024: “Las únicas personas que salen del mercado laboral son los adultos mayores que reciben la PGU”

    Las claves para sacar provecho al Ahorro Previsional Voluntario

    Iansa acuerda venta de negocio de alimentos para mascotas

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions
    El Deportivo

    Manchester City en caída libre: equipo de Josep Guardiola cae ante el humilde Bodo/Glimt y se complica en la Champions

    Con una transferencia en el horizonte: Midtjylland asegura a Darío Osorio y extiende su vínculo hasta 2030

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras
    Cultura y entretención

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”
    Mundo

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?