Audi presenta en Chile los nuevos A5 y Q5: dos modelos que marcan el inicio de un año clave

El 2026 será año de movimientos muy relevantes para Audi. A su anunciado ingreso a la Fórmula Uno, se suma la renovación de parte importante de su portafolio, un proceso que en Chile se materializa con la llegada de los nuevos A5 y Q5. Se trata de dos nombres conocidos, pero que ahora se presentan con una base técnica completamente nueva y una propuesta actualizada en diseño, tecnología y seguridad.

Son los primeros modelos de la marca en utilizar la Premium Platform Combustion (PPC), desarrollada para vehículos de combustión del segmento premium. Esta arquitectura permite integrar distintos niveles de electrificación mild-hybrid, optimizar consumos y cumplir con normativas de emisiones más exigentes, sin alterar el carácter tradicional de ambos modelos.

Static photo, Colour: Magnet Grey AUDI AG

Audi A5: el sedán que toma la posta

El nuevo Audi A5 reemplaza al histórico A4 y asume el rol de sedán mediano de la marca. Fabricado en Neckarsulm, Alemania, crece en largo y ancho, alcanzando 4.835 mm de longitud y una distancia entre ejes de 2.902 mm, lo que se traduce en un habitáculo más amplio.

En diseño, adopta proporciones más deportivas, con una parrilla Singleframe más baja y ancha, líneas de hombro marcadas y una zaga completamente rediseñada que incorpora una franja LED continua. El portalón trasero mejora el acceso al maletero y refuerza el carácter funcional del modelo.

Cockpit AUDI AG

El interior introduce un nuevo concepto digital, con un panel curvo que integra el Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas y la pantalla central MMI de 14,5 pulgadas. En versiones S Line se suma una pantalla adicional de 10,9 pulgadas para el pasajero. De serie incorpora climatizador trizona, asientos eléctricos, Audi Drive Select y un completo paquete de asistencias a la conducción.

En Chile, el A5 se ofrece con motor 2.0 TFSI de 201 Hp y 340 Nm, asociado a una caja S tronic de siete marchas. La versión S5 eleva la apuesta con un V6 3.0 TFSI MHEV de 362 hp, tracción quattro y un 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

Su precio de preventa del Audi A5 es desde $53.900.000.

Dynamic photo, Colour: Ultra blue metallic AUDI AG

Audi Q5: tercera generación de un SUV conocido

El Audi Q5 llega a su tercera generación manteniendo su enfoque familiar, pero con un diseño más limpio y una puesta al día tecnológica. El frontal eleva la parrilla Singleframe y afila las ópticas, mientras que la parte trasera reduce líneas y suma una firma luminosa tridimensional que recorre todo el ancho.

Puertas adentro, replica el esquema digital del A5, con pantallas OLED y un diseño centrado en la claridad visual. Uno de sus puntos fuertes sigue siendo la habitabilidad: el asiento trasero es desplazable y reclinable, permitiendo ajustar espacio para pasajeros o carga, con un maletero que puede llegar hasta 1.473 litros.

Interior STUDIO GOICO

En seguridad, incluye siete airbags de serie y asistentes como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado avanzado. Las versiones S Line y SQ5 suman airbags traseros y sistemas de alerta para maniobras en reversa.

La gama parte con un motor 2.0 TFSI MHEV de 201 Hp, tracción quattro Ultra y caja S tronic. El SQ5 incorpora el mismo V6 3.0 TFSI MHEV del S5, con suspensión neumática adaptativa y tracción integral permanente.

El precio de preventa del Audio Q5 parte en $56.700.000.