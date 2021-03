¿Eres de los despreocupados? Esto puede ocurrirte si no mantienes tu auto limpio

Tener un vehículo requiere de ciertas atenciones y cosas que no podemos postergar. No se trata de andar y andar, esperando a que el auto no muestre el desgastes propios del uso. En materia mecánica, lo más importante se liga a tareas como el cambio de aceite o la revisión periódica de los niveles de fluidos, entre otras (ver guía completa). Pero ello no es lo único, puesto que un auto limpio también es necesario, y no por meras cuestiones estéticas.

Aquí te contamos la importancia de un auto limpio por dentro y fuera:

Alergias

Mantener la higiene dentro del habitáculo es esencial para aquellos que sufren de alergias. Tanto los asientos como el alfombrado que recubre el piso de la carrocería son lugares propicios para que se alojen los temidos ácaros del polvo, invisibles al ojo humano pero no para el organismo de quienes estornudan al primer indicio de suciedad.

De acuerdo con estudios, como uno publicado por la empresa CarRentals, dentro de un auto descuidado pueden llegar a cohabitar unas 700 cepas de bacterias. Para eliminarlas, lo mejor será mantener un aspirado regular del auto, además de revisar el filtro de polen por el que transita el aire que sale por los canales del aire acondicionado.

Vida útil

Cuando compramos un auto, sea nuevo o usado, lo que menos queremos es que este luzca descuidado y/o desgastado. El proceso de envejecimiento es natural y en él inciden desde la calidad de los materiales de plástico, acrílicos y metales, hasta el mismo cuidado que el dueño ponga en el auto, pasando por la exposición directa al sol o a ambientes marinos.

En lo primero no hay mucho que hacer, pero respecto de los cuidados, sí que tenemos herramientas. La limpieza periódica de la carrocería expone menos las latas y focos al desgaste. Lo peor que podría suceder con tu auto, es que sea víctima del excremento de aves y tú dejes pasar el tiempo sin limpiarlo. Mira aquí cómo remover la molesta caca de pájaro.

Un consejo interesante para los auto que ya se les han venido los años encima, es el de el pulido de los focos. Cuando estos están amarillentos y dejan traspasar poca luz hacia el exterior, lo mejor es que vayas a un centro experto y cotices un rejuvenecimiento de las micas. Basta que tomes una foto antes y otra después para que veas cómo han cambiado. Más seguridad y mejor look.

Visibilidad

Esto puede parecer muy obvio, pero todo vehículo necesita ser advertido por el resto de los automovilistas. Un vehículo sucio o impregnado de polvo es menos notorio, especialmente en días de bruma o por la noche.

Auto limpio

Cuando incluso las luces reflectantes traseras están tapadas en polvo, estamos en problemas.

Visión

Los faros empolvados no solo son un problema para que seamos vistos en situaciones de poca luz, sino también para que nosotros mismos podamos ver por la noche.

Cuando el polvo o barro están pegados en la mica del foco, ni siquiera con luces altas intentaremos ver lo que tenemos más allá de nuestras narices. Y no es muy difícil imaginar lo que puede ocurrir cuando es de noche y andamos a ciegas.

Así, un auto limpio no solo es señal de preocupación por el aspecto. También lo es por la seguridad y el bienestar de quienes viajan a bordo.