    La fuerte apuesta de Baic por los SUV en su nueva etapa en Chile

    La marca china que se relanza en Chile presentó los modelos X35, X55 y X7, con los que aspirar a ser protagonista en el segmento más relevante del mercado chileno.

     

    En un evento que se presentó como un desfile de moda, con los modelos pasando por la pasarela, Baic realizó su relanzamiento en Chile, ahora de la mano del Grupo Magna. No se guardaron nada y mostraron su portafolio completo de nueve vehículos, que incluyó algunos conocidos en el mercado local.

    La marca china presentó su renovada gama de SUV, demostrando que será uno de sus principales caballos de batalla, compuesta por los llamativos X35, X55 y X7.

    En este segmento, el objetivo es responder a distintos perfiles de usuarios, desde quienes buscan un SUV compacto para la ciudad, hasta familias que priorizan espacio, confort y mayor nivel de equipamiento.

    Baic X35: eficiencia urbana y versatilidad

    El X35 es la puerta de entrada a la línea SUV, ideal para el uso urbano y los desplazamientos diarios. Compacto pero funcional, con 4.325 mm de largo, 1.830 mm de ancho y 1.640 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 2.570 mm y 180 mm de despeje al suelo, además de un maletero de 390 litros, ofrece espacio para cinco ocupantes.

    Equipa un motor 1.5 turbo de 150 hp con transmisión manual de seis marchas o una CVT y está disponible en cuatro versiones.

    Además, incluye control de estabilidad, asistencias de frenado, anclajes ISOFIX, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento y conectividad mediante pantalla táctil de 8” con CarbitLink. Techo solar, iluminación LED y volante multifunción completan un interior pensado para la comodidad y seguridad de la familia.

    ¿Cuál es el precio del Baic X35? Su precio parte en $10.990.000.

    BAIC X55: diseño, desempeño y tecnología

    El X55 ofrece un enfoque más deportivo y tecnológico. Mide on 4.620 mm de largo, 1.886 mm de ancho y 1.680 mm de alto, junto a una distancia entre ejes de 2.735 mm y 160 mm de despeje al suelo, tiene un maletero de 350 litros.

    Cuenta con un propulsor 1.5 turbo de 185 hp y 305 Nm de torque, asociado a transmisión automática DCT de siete velocidades.

    Sus modos de conducción (Eco, Deportivo, Confort e Inteligente) permiten adaptar el vehículo a distintos estilos de manejo. En seguridad, incorpora seis airbags, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y alertas de colisión y punto ciego, según versión.

    El interior se destaca por pantallas digitales de 10”, conectividad CarPlay y carga inalámbrica, climatización bi-zona y detalles de confort como refrigerador integrado y techo panorámico.

    ¿Cuánto cuesta el Baic X55? Los precios para este modelo arrancan en $16.990.000.

    BAIC X7: espacio, confort y tecnología avanzada

    Con las dimensiones de 4.745 mm de largo, 1.892 mm de ancho y 1.715 mm de alto, una distancia entre ejes de 2.800 mm y 200 mm de despeje al suelo, el X7 es el SUV más amplio y sofisticado de la gama, pensado para familias que buscan espacio, confort y tecnología. Su maletero de 410 litros se puede ampliar hasta 1.000.

    El motor 1.5 turbo de 185 hp y 305 Nm de torque, asociado a una transmisión DCT de siete velocidades, al igual que el X55. Ofrece modos de conducción ajustables, frenos de disco en las cuatro ruedas y dirección asistida eléctrica.

    Su equipamiento incluye seis airbags, sistemas ADAS avanzados, cámara 360° y asistencia activa al estacionamiento. El interior premium incorpora pantalla central de 12,3”, panel digital, asientos eléctricos con calefacción, ventilación y función masaje, climatizador bi-zona y techo panorámico, garantizando confort y conectividad en viajes largos.

    ¿Cuánto cuesta el Baic X7? La joya de la familia SUV de la marca china se encuentra desde $22.490.000.


    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

