Baic avanza en baterías de sodio con recarga en 11 minutos

La industria automotriz trabaja constantemente buscando soluciones para avanzar en la electromovilidad. Ahora Baic acaba de dar a conocer avances en el desarrollo de baterías de sodio para vehículos eléctricos, una tecnología que busca ampliar las alternativas disponibles en la industria frente a los sistemas tradicionales basados en litio.

El proyecto, liderado por su centro de investigación y desarrollo, contempla una batería capaz de completar su carga en cerca de 11 minutos, gracias a una arquitectura de carga rápida tipo 4C. Este enfoque permite reducir significativamente los tiempos de espera, uno de los factores que inciden en la adopción de vehículos eléctricos.

A nivel técnico, la batería alcanza una densidad energética cercana a los 170 Wh/kg, situándose como una opción viable dentro del escenario actual de nuevas energías. A esto se suma su capacidad de operar en un amplio rango de temperaturas, desde -40 °C hasta 60 °C, manteniendo niveles de rendimiento estables incluso en condiciones exigentes. Según datos del desarrollo, puede conservar más del 92% de su energía a -20 °C.

El avance se enmarca en una tendencia global que busca diversificar las soluciones de almacenamiento energético. En ese contexto, las baterías de sodio han ido ganando atención debido a la disponibilidad de sus materias primas y a su menor dependencia de minerales críticos, lo que podría incidir en costos y escalabilidad en el mediano plazo.

El trabajo de la compañía también considera el desarrollo de propiedad intelectual. En ese ámbito, BAIC informó la presentación de 20 patentes relacionadas con su programa de baterías de sodio, que abarcan aspectos como materiales, diseño, procesos productivos y metodologías de prueba.

Si bien la tecnología se encuentra en una fase inicial, el desarrollo refleja el interés de la industria por explorar soluciones complementarias a las actuales baterías de litio, especialmente en aplicaciones que requieren alta eficiencia, seguridad y adaptabilidad a distintos entornos de uso.