Bentley prepara una sorpresa: el regreso de un viejo conocido en versión radical

Bentley está a punto de traer de vuelta uno de sus nombres más emblemáticos: el de Supersports. Tras lanzar recientemente la cuarta generación del Continental GT en versión híbrida y desplazar el uso del motor W12, la casa británica insinúa que para finales de año presentará una variante que promete devolver un carácter más visceral y enfocado al desempeño puro.

Los teasers oficiales muestran un vehículo con detalles agresivos en su diseño trasero: un alerón fijo, salidas de escape prominentes y nuevas configuraciones aerodinámicas. Lo más llamativo es la sugerencia de que el nuevo modelo podría renunciar al sistema híbrido AWD del GT Speed para adoptar un motor V8 biturbo enfocado únicamente en tracción trasera. Esto implicaría no solo mayor viveza en el manejo, sino una reducción significativa de peso mediante la eliminación de componentes eléctricos e inclusión de materiales ligeros.

Según versiones de medios, la potencia superaría los 640 Hp y las medidas de aligeramiento podrían reducir hasta mil libras respecto al GT estándar. Para lograrlo, se especula con eliminación de plazas traseras, uso extensivo de fibra de carbono y componentes optimizados para rendimiento. La producción de esta propuesta estaría limitada, apuntando a coleccionistas y entusiastas del lujo deportivo en su forma más pura.

Este regreso representa mucho más que una edición especial, también marca la reinvención del ADN deportivo dentro de la gama Continental. Después del cierre del ciclo del motor W12 y la transición hacia sistemas electrificados, Bentley abre un nuevo capítulo que busca equilibrar lujo y pasión automotriz. El Supersports —o como finalmente se denomine— sería la cara más agresiva del GT moderno.