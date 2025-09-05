BMW presenta el iX3, el comienzo de una nueva era

“A partir de 2026, todos los BMW nuevos serán completamente nuevos. Lanzaremos 40 modelos nuevos y actualizados para 2027. Ese es el futuro”, aseguró Oliver Zipse, presidente del Consejo de Administración de BMW AG, durante el lanzamiento en el Salón de Munich del BMW iX3, el primer ejemplar de la Neue Klasse (Nueva Clase) de la marca alemana.

El iX3 es totalmente eléctrico y ofrece una autonomía de más de 800 kilómetros en el ciclo WLTP, además de una capacidad de carga ultrarrápida, de hasta 400 kWh que promete repostar en 10 minutos, para agregar hasta 372 kilómetros. Además, podrá ir del 10 al 80 % de su capacidad en 21 minutos.

El vehículo, presentado como un Sports Activity Vehicle (SAV), es la punta de lanza de un desarrollo que la firma de Munich viene trabajando desde hace cuatro años, donde uno de los aspectos más relevantes del IX3 es la BMW Panoramic iDrive , que transforma el parabrisas en un amplio tablero digital para facilitar la entrega de información al conductor.

Este primer modelo de la Neue Klasse se fabricará en la recién construida planta de Debrecen, en Hungría. La primera variante saldrá al mercado a partir de marzo de 2026 en Europa y será el BMW iX3 50 xDrive, con una potencia de 345 kW/469 Hp y ​​tracción total eléctrica. Es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.

Sus dimensiones son 4.782 mm de largo, 1.895 mm de ancho y 1.635 mm de alto, mientras que su maletero tiene 520 litros, que se pueden extender a 1.750.

La Neue Klasse apunta a ofrecerles a los usuarios las últimas innovaciones en diseño y tecnología que presentará la gama de los nuevos 40 modelos y actualizaciones que la firma presentará hasta 2027.