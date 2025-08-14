SUSCRÍBETE
BMW Serie 3 celebra medio siglo de evolución constante

Siete generaciones suma ya uno de los vehículos más tradicionales de la marca alemana.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni

Desde su lanzamiento en 1975, a través de siete generaciones, el BMW Serie 3 ha mostrado una evolución constante. A propósito de su aniversario número 50, que la marca celebrará en Chile en los próximos días, repasamos sus principales hitos.

Lanzado como el sucesor del legendario Serie 02, su primera versión ofrecía dimensiones compactas, un habitáculo centrado en el conductor y tracción trasera. Se convirtió rápidamente en el modelo más exitoso de la firma alemana y un éxito de ventas internacional. Además, desde las tecnologías de motor e inyección de combustible hasta el rendimiento diésel y los innovadores conceptos de carrocería, ha introducido constantemente innovaciones en el segmento medio.

En 1977 se introdujeron los motores de seis cilindros, seguidos posteriormente por revolucionarias tecnologías de inyección y sistemas de control del motor, motores diésel extremadamente económicos y componentes ligeros de aluminio y magnesio.

En 1983 la segunda generación del Serie 3 llegó a incluir un cuatro puertas. Después llegó el BMW M3, en 1985; el Serie 3 Convertible en 1986; el Touring en 1987; y más tarde el E36, un Coupé independiente lanzado en 1992. En 1993, el BMW Serie 3 Compact estableció un nuevo segmento.

En 1985, se incorporó por primera vez la tracción total. Hoy, el sistema BMW xDrive está disponible para siete variantes de motor solo en la berlina, lo que garantiza que el BMW Serie 3 siga marcando la pauta en agilidad en su segmento.

Entre 2013 y 2019, la sexta generación del BMW Serie 3 se completó con el Gran Turismo, que presentó una posición de asiento elevada, una línea de techo estilo cupé y un concepto de espacio interior variable. También vio la gama ampliada para abarcar dos series de modelos: el BMW Serie 3, que comprende el Sedán y el Touring, y el BMW Serie 4 que comprende el Coupé, el Convertible y el Gran Coupé.

Desde 2022, el primer BMW M3 completa la gama, combinando la dinámica de la pista con la practicidad diaria.

Pasadas siete generaciones, el BMW Serie 3 sigue siendo la encarnación del puro placer de conducir, gracias a un desarrollo de cinco décadas que ya se prepara para las próximas cinco.

