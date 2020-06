Bosch presenta sistema que asiste a motociclistas en los definitorios segundos tras un accidente

Nadie desconoce que desplazarse en moto conlleva mucho placer y sensación de libertad, pero en la práctica también tiene riesgos asociados. Y no necesariamente por imprudencia de quien conduce, sino en muchos casos por la de automovilistas. Es que no es lo mismo colisionar auto contra auto, cuando ambos vehículos -en mayor o medida- tienen una carrocería diseñada para absorber impactos, que un eventual choque entre un automóvil y una motocicleta. El conductor de la moto siempre tiene las de perder. Por lo mismo -y alineado con las nuevas exigencias de Euro NCAP, que está sumando este tipo de sistemas de alerta a su sistema de evaluación-, Bosch presentó Help Connect, una tecnología que permite precisamente que un motorista herido reciba auxilio, aun cuando ninguna persona haya presenciado el accidente.

“El riesgo de morir en un accidente es 20 veces mayor para un motociclista que para el conductor de un auto y cuando un accidente ocurre, cada segundo cuenta. Eso ha movido a Bosch a desarrollar Help Connect, un sistema de llamadas de emergencia para accidentes sobre dos ruedas”, explica el comunicado de Bosch. Por su parte, Harald Kroeger, miembro directivo de la firma, dice que Help Connect es una especia de ángel guardián y que funciona mediante un sistema inteligente de inercia de algoritmos instalado en el computador del vehículo. Una vez detectado el impacto, el sistema envía las coordenadas del piloto al Bosch Service Center y desde ahí se hace llegar a los servicios de emergencia, apurando los tiempos de respuesta. El directivo subraya que estos segundos resultan decisorios a la hora de salvar al herido.

En el fondo, este software recoge información del control de estabilidad de la moto y analiza parámetros como aceleración, velocidad angular, posición y ángulo de inclinación. Así, resulta fácil saber cuándo se ha producido una rodada, un choque, un desbarrancamiento, etc.

Este sistema debutará en Alemania y estará disponible para motociclistas en el Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Suiza, Holanda y España. En un primer momento solo funcionará en alemán e inglés.