BYD mueve el tablero de los SUV con el estreno de Sealion 7 y Atto 8

El segmento SUV sigue sumando protagonistas en Chile. Esta vez fue el turno de la automotriz china BYD, que presentó en el país dos nuevos modelos con tecnologías de nuevas energías: el Sealion 7, completamente eléctrico, y el Atto 8, un híbrido enchufable orientado a un uso familiar.

Con esta llegada, la marca amplía su oferta local con propuestas que apuntan a distintos tipos de conductores: desde quienes buscan un SUV eléctrico con enfoque deportivo hasta quienes necesitan espacio y autonomía para viajes largos.

“Con el BYD Sealion 7 y el BYD Atto 8 estamos marcando un nuevo capítulo en nuestra estrategia SUV en Chile. Presentamos dos propuestas que incorporan las tecnologías más avanzadas desarrolladas por la marca, acercando a los clientes nuestras soluciones de nuevas energías: 100% eléctrica e híbrida enchufable”, señaló Tamara Berríos, country manager de la firma en el país.

La ejecutiva añadió que el objetivo es que más personas puedan acceder a este tipo de tecnologías según sus necesidades de uso y estilo de vida.

Un SUV eléctrico con enfoque deportivo

El nuevo BYD Sealion 7 se presenta como un SUV eléctrico de corte deportivo. En su versión GS con tracción total puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, gracias a una potencia combinada de hasta 525 HP y un torque máximo de 690 Nm.

El modelo está construido sobre la plataforma eléctrica e-Platform 3.0 de la marca e incorpora la batería Blade, con capacidad de hasta 82,5 kWh. Con ello alcanza una autonomía de hasta 542 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

En términos de diseño, el vehículo adopta líneas inspiradas en la familia Ocean de la marca, con ópticas LED delgadas y una franja luminosa trasera. Su carrocería mide cerca de 4,8 metros de largo y ofrece un interior amplio con equipamiento tecnológico que incluye pantalla táctil giratoria, head-up display, cargador inalámbrico y conectividad con Apple CarPlay y Android Auto.

En seguridad suma cámaras 360°, control de crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia, entre otras asistencias a la conducción.

Un híbrido enchufable pensado para la familia

El segundo estreno es el BYD Atto 8, un SUV híbrido enchufable con tres corridas de asientos y capacidad para siete ocupantes.

El modelo utiliza la tecnología Dual Mode (DM) de la marca, disponible en dos configuraciones: DM-i, orientada a la eficiencia y conducción eléctrica diaria, y DM-p, que prioriza una respuesta más dinámica.

En su versión más potente puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos y alcanzar un torque combinado de 895 Nm. Su autonomía combinada llega a los 1.030 kilómetros bajo el ciclo NEDC.

Con cinco metros de largo y una distancia entre ejes de casi tres metros, el Atto 8 ofrece un interior amplio que incorpora techo panorámico, asientos con calefacción y masaje, sistema de audio Dynaudio y asistente de voz integrado con Google.

En seguridad, incluye 11 airbags, estructura de alta resistencia y un paquete de asistencias a la conducción, además de la suspensión electrónica DiSus-C, que ajusta su funcionamiento según las condiciones del camino.