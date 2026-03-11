¿BYD pone su mirada en la Fórmula Uno?

BYD le ha arrebatado oficialmente a Tesla el título de mayor fabricante de vehículos eléctricos del planeta. Sin embargo, no parece conformarse con el dominio de las calles. Su próximo objetivo es el asfalto de los circuitos más exclusivos del mundo. Aprovechando el cambio de reglamento técnico de la Fórmula Uno, muy criticado hasta ahora por su progresivo ingreso a la electrificación, la marca estudia seriamente su desembarco en la categoría reina del motor.

De acuerdo con Bloomberg, el fabricante asiático considera la opción de ingresar al automovilismo, principalmente gracias al aumento de la presencia de motores híbridos, como sucede hoy en la F1. La Fórmula E tampoco se descarta como posibilidad ni tampoco el Mundial de Resistencia.

El costo de su ingreso al “Gran Circo” se calcula en unos 500 millones de dólares por temporada.

De todas formas, Bloomberg señaló que desde BYD no quisieron comentar las versiones.

Desde la FIA, el interés es recíproco. La llegada de un fabricante chino de este calibre validaría el giro sostenible del campeonato y abriría las puertas de par en par a un mercado asiático sediento de competición.

Mohammed Ben Sulayem, presidente del organismo federado, comentó el año pasado a medios franceses que el arribo de una firma china es el próximo paso que buscan, luego de que este 2026 sumaran a los estadounidenses de Cadillac.

BYD ha dado ya sus primeros pasos en el mundo en las pistas, con el desarrollo del U9 Xtreme a través de su marca de alta gama, Yangwang, vehículo que hoy ostenta el récord de velocidad para un auto de serie, con 494 km/h.