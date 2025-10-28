BYD Racco: el kei car chino que reta a los japoneses en su propio terreno

La irrupción del BYD Racco en la previa del Salón de Tokio representa un hito en el segmento de los kei-car japoneses. Con una estética compacta, puertas traseras correderas y una batería que le otorga una autonomía estimada de unos 180 kilómetros, el modelo pretende irrumpir en un nicho histórico que hasta ahora estaba reservado casi en exclusiva a marcas como Nissan, Honda o Suzuki.

Con dimensiones que respetan las estrictas normas del segmento (longitud máxima de 3.400 mm, 2.000 mm de alto y 1.480 mm de ancho), este ultracompacto es una gran apuesta de la marca china para el exigente mercado japonés, lo que sirve para subrayar su ambición, con la que busca adaptarse a un nicho local e intentar salir triunfante.

El desafío es mayúsculo. Los fabricantes japoneses han dominado este segmento durante décadas, aprovechándose de fuertes incentivos fiscales, funcionalidad urbana y fidelidad del consumidor doméstico. Así, BYD tendrá que ganarse esa confianza, además de lidiar con una cuota de mercado limitada en ese país.

Se espera que el Racco cueste alrededor de US$17 mil, un precio que le permita pelear con el Honda N-Box, el Suzuki Spacia y Nissan Sakura, aunque este último se encuentra por debajo de ese valor.

Sus rivales lo esperan con los brazos abiertos. Al menos, eso se desprende de las palabras del presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki.

“Existen muchos estándares para autos pequeños en todo el mundo, y BYD ha elegido el estándar japonés del kei car. Me complace verlo. Está a punto de comenzar una nueva competencia, y espero que podamos aprender unos de otros y avanzar juntos. La barrera psicológica de los consumidores japoneses hacia los productos chinos se está reduciendo. Creo que BYD plantea un gran desafío”, aseguró.