SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

BYD Racco: el kei car chino que reta a los japoneses en su propio terreno

La marca eléctrica lanza un modelo exclusivo para Japón: un auto pequeño diseñado para conquistar un mercado dominado por sus rivales locales.

 

La irrupción del BYD Racco en la previa del Salón de Tokio representa un hito en el segmento de los kei-car japoneses. Con una estética compacta, puertas traseras correderas y una batería que le otorga una autonomía estimada de unos 180 kilómetros, el modelo pretende irrumpir en un nicho histórico que hasta ahora estaba reservado casi en exclusiva a marcas como Nissan, Honda o Suzuki.

Con dimensiones que respetan las estrictas normas del segmento (longitud máxima de 3.400 mm, 2.000 mm de alto y 1.480 mm de ancho), este ultracompacto es una gran apuesta de la marca china para el exigente mercado japonés, lo que sirve para subrayar su ambición, con la que busca adaptarse a un nicho local e intentar salir triunfante.

El desafío es mayúsculo. Los fabricantes japoneses han dominado este segmento durante décadas, aprovechándose de fuertes incentivos fiscales, funcionalidad urbana y fidelidad del consumidor doméstico. Así, BYD tendrá que ganarse esa confianza, además de lidiar con una cuota de mercado limitada en ese país.

Se espera que el Racco cueste alrededor de US$17 mil, un precio que le permita pelear con el Honda N-Box, el Suzuki Spacia y Nissan Sakura, aunque este último se encuentra por debajo de ese valor.

Sus rivales lo esperan con los brazos abiertos. Al menos, eso se desprende de las palabras del presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki.

“Existen muchos estándares para autos pequeños en todo el mundo, y BYD ha elegido el estándar japonés del kei car. Me complace verlo. Está a punto de comenzar una nueva competencia, y espero que podamos aprender unos de otros y avanzar juntos. La barrera psicológica de los consumidores japoneses hacia los productos chinos se está reduciendo. Creo que BYD plantea un gran desafío”, aseguró.

Más sobre:NoticiasBYDRACCOKEI CARSSALÓN DE TOKIOSuzukiHondaelectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: revisa cómo postular

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Confirman monto y requisitos para recibir el aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro
Chile

Acusación pendiente: Pardow “no ha sido habido” y UDI acusa al gobierno de esconder al exministro

Cordero critica “doble estándar” de los clubes y alerta por infiltración de organizaciones criminales en el fútbol

Fijan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para menor implicados en crimen de Krishna Aguilera

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal
Negocios

Contraloría pone reparos al Fes: “No cumplen como condiciones para ser reconocidos como activos” y expertos ven un mayor impacto fiscal

ChileMeat alerta sobre paralización de producción de carne en el sur por paro del SAG

Renuncia histórico gerente general de Sodimac tras 20 años en el cargo

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas
Tendencias

Cola de Mono destaca entre los 5 mejores cócteles del mundo, según TasteAtlas

“Pensé muchas veces que no podría más”: la primera declaración de Amaia Montero tras su retorno a La Oreja de Van Gogh

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Práctica de penales y ambiente hostil: la tensa espera de la U de cara a la revancha con Lanús por la Copa Sudamericana

La UC denuncia a Lucas Assadi por el escupitajo en el Clásico Universitario y pide dura sanción contra el volante de la U

A la caza del récord del Ballet Azul: Coquimbo obtiene aforo completo para duelo con La Calera en que puede ser campeón

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”
Cultura y entretención

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

Jaime Vadell, el último gran compañero de Héctor Noguera despide al actor: “Era un artista”

Cómo fueron los activos últimos años de Héctor Noguera en teleseries, teatro y talleres

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina
Mundo

El Pentágono exige acuerdos de confidencialidad para operaciones militares en América Latina

Megaoperación contra Comando Vermelho deja más 60 muertos y es la más letal de Río de Janeiro

El huracán Melissa toca tierra como la tormenta más fuerte de la historia de Jamaica

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final
Paula

Cuando un diagnóstico cambia la vida, tener un seguro puede cambiar el final

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80