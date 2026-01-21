Nuevo Chevrolet Captiva: llega en versiones híbrida enchufable y eléctrica

“La nueva Chevrolet Captiva es un hito que representa la ambición de General Motors de liderar la electromovilidad en Chile y la región”. Con esas palabras, Patricio Gómez, country manager de General Motors Chile, resume el sentido del arribo de las nuevas versiones del SUV al mercado nacional.

El modelo tendrá en el país una variante híbrida enchufable y otra 100% eléctrica. La primera es la primera con esta tecnología en Chile y en la región, mientras que la segunda es el quinto SUV 100% eléctrico de la marca del corbatín por estos lados.

Chevrolet Captiva PHEV

El modelo se comercializa en versión Premier e incorpora un sistema híbrido enchufable que permite operar en modo 100% eléctrico o combinar motor a combustión y propulsión eléctrica según las necesidades de conducción. Esta configuración entrega una potencia conjunta de 201 HP y 310 Nm de torque, junto a una autonomía total que supera los 1.000 kilómetros.

En cuanto a diseño, luce una estética moderna y líneas fluidas. Destacan la parrilla negra High Gloss, los faros LED con luces diurnas y las llantas de aleación de 18 pulgadas. En la zaga, las luces traseras full LED y el portón con apertura eléctrica refuerzan su carácter urbano.

Jeff Ludes

El interior apuesta por un ambiente tecnológico, con tablero digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas para el sistema multimedia MyLink. A eso se suman tapices de eco cuero, techo solar panorámico y un maletero de 532 litros, pensado para el uso familiar.

El sistema PHEV combina un motor a gasolina 1.5 litros con una batería de 20,5 kWh. En ciudad puede circular hasta 90 km en modo eléctrico (ciclo NEDC), mientras que en trayectos largos ambos sistemas trabajan en conjunto. La batería puede recargarse mediante frenado regenerativo, corriente domiciliaria o cargadores rápidos CCS2.

La Captiva PHEV, desarrollada en China, incorpora el paquete Chevrolet Intelligent Driving, con asistencias como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y cámara 360°. En seguridad suma seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas y anclajes Isofix.

La nueva Chevrolet Captiva PHEV tiene un precio de lanzamiento desde $29.990.000, y está disponible en los colores blanco ceniza, plata champagne, gris oscuro y azul denim.

Chevrolet Captiva EV

El nuevo SUV se suma a los otros cuatro vehículos 100% eléctricos de la marca en el país: Spark EUV, Equinox EV, Blazer EV y Bolt EUV. Está equipada con un motor eléctrico que entrega 201 HP y un torque de 310Nm, asociado a una transmisión completamente automática.

Su batería de fosfato de hierro y litio de 60 kWh permite una autonomía de hasta 415 km bajo el ciclo NEDC. La carga puede realizarse mediante corriente alterna (AC) de 6,6 kW o carga rápida en corriente continua (DC) con conector CCS2, lo que garantiza flexibilidad y eficiencia en el uso diario.

La Chevrolet Captiva EV tiene un valor de lanzamiento de $28.990.000. A diferencia de la híbrida enchufable, está disponible en colores bitono, siempre con techo negro, mezclado con blanco ceniza, plata champagne, gris oscuro y azul denim.