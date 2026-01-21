SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Nuevo Chevrolet Captiva: llega en versiones híbrida enchufable y eléctrica

    El SUV llega con dos variantes, entre las que destaca la PHEV, pues es la primera de este tipo de la marca en el país y tiene una autonomía de 1.000 kilómetros.

     

    “La nueva Chevrolet Captiva es un hito que representa la ambición de General Motors de liderar la electromovilidad en Chile y la región”. Con esas palabras, Patricio Gómez, country manager de General Motors Chile, resume el sentido del arribo de las nuevas versiones del SUV al mercado nacional.

    El modelo tendrá en el país una variante híbrida enchufable y otra 100% eléctrica. La primera es la primera con esta tecnología en Chile y en la región, mientras que la segunda es el quinto SUV 100% eléctrico de la marca del corbatín por estos lados.

    Chevrolet Captiva PHEV

    El modelo se comercializa en versión Premier e incorpora un sistema híbrido enchufable que permite operar en modo 100% eléctrico o combinar motor a combustión y propulsión eléctrica según las necesidades de conducción. Esta configuración entrega una potencia conjunta de 201 HP y 310 Nm de torque, junto a una autonomía total que supera los 1.000 kilómetros.

    En cuanto a diseño, luce una estética moderna y líneas fluidas. Destacan la parrilla negra High Gloss, los faros LED con luces diurnas y las llantas de aleación de 18 pulgadas. En la zaga, las luces traseras full LED y el portón con apertura eléctrica refuerzan su carácter urbano.

    Jeff Ludes

    El interior apuesta por un ambiente tecnológico, con tablero digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central de 15,6 pulgadas para el sistema multimedia MyLink. A eso se suman tapices de eco cuero, techo solar panorámico y un maletero de 532 litros, pensado para el uso familiar.

    El sistema PHEV combina un motor a gasolina 1.5 litros con una batería de 20,5 kWh. En ciudad puede circular hasta 90 km en modo eléctrico (ciclo NEDC), mientras que en trayectos largos ambos sistemas trabajan en conjunto. La batería puede recargarse mediante frenado regenerativo, corriente domiciliaria o cargadores rápidos CCS2.

    La Captiva PHEV, desarrollada en China, incorpora el paquete Chevrolet Intelligent Driving, con asistencias como control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y cámara 360°. En seguridad suma seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas y anclajes Isofix.

    La nueva Chevrolet Captiva PHEV tiene un precio de lanzamiento desde $29.990.000, y está disponible en los colores blanco ceniza, plata champagne, gris oscuro y azul denim.

    Chevrolet Captiva EV

    El nuevo SUV se suma a los otros cuatro vehículos 100% eléctricos de la marca en el país: Spark EUV, Equinox EV, Blazer EV y Bolt EUV. Está equipada con un motor eléctrico que entrega 201 HP y un torque de 310Nm, asociado a una transmisión completamente automática.

    Su batería de fosfato de hierro y litio de 60 kWh permite una autonomía de hasta 415 km bajo el ciclo NEDC. La carga puede realizarse mediante corriente alterna (AC) de 6,6 kW o carga rápida en corriente continua (DC) con conector CCS2, lo que garantiza flexibilidad y eficiencia en el uso diario.

    La Chevrolet Captiva EV tiene un valor de lanzamiento de $28.990.000. A diferencia de la híbrida enchufable, está disponible en colores bitono, siempre con techo negro, mezclado con blanco ceniza, plata champagne, gris oscuro y azul denim.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosChevroletCaptivaPHEVSUVAutos HíbridoElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    La renuncia del coordinador reabre dudas sobre el futuro de la reforma de salud

    El vínculo que une a Squella y Steinert, la elegida por Kast para ser su rostro en el combate contra el crimen organizado

    FA entra en estado de alerta ante la arremetida de los futuros ministros de Kast contra Boric

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. Pafos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle vs. PSV por la Champions League

    Ya no queda casi nada de Vista Hermosa, una de las poblaciones más golpeadas por los incendios en Lirquén

    Acusa “daño moral”: funcionario despedido por tener relaciones sexuales en Vitacura pide $200 millones de compensación

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”
    Negocios

    Proyecto de reajuste es despachado a ley por Congreso y gobierno lamenta rechazo a las llamadas “normas de amarre”

    El dólar se desploma y cae a su menor nivel en más de un año ante creciente incertidumbre política entre EE.UU. y Europa

    Jorge Quiroz pone fecha a la reforma tributaria y prepara batería de medidas para marzo

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista
    Tendencias

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
    El Deportivo

    Comisión de Constitución del Senado despacha reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    El palo de Lucero a Colo Colo por la hinchada de la U: “Lidera el ranking de asistencia; siempre juega con 40 mil personas”

    ¿Tiene la U la mejor delantera del fútbol chileno? El intenso debate que desatan los arribos de Lucero, Rivero y Vargas

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán
    Cultura y entretención

    Con 84 años, Ney Matogrosso maravilló al Caupolicán

    Belleza Perfecta: cómo es la serie que reúne a Ryan Murphy, Ashton Kutcher y Lux Pascal

    Entre comediantes y estrellas del género urbano: los eventos solidarios por los incendios en el sur

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”
    Mundo

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Trump promete a Silicon Valley aprobar en sólo tres semanas la construcción de sus propias plantas nucleares para alimentar la IA

    Trump en Davos: Presidente de EE.UU. dice que “no usará la fuerza” contra Groenlandia, pero pide “negociaciones inmediatas”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar