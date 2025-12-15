SUSCRÍBETE POR $1100
    Changan Eado Plus iDD: el sedán híbrido enchufable accesible para todo público

    Con una autonomía eléctrica de hasta 120 km y dos versiones con distinto nivel de equipamiento, este modelo se integra a la oferta ecológica de Changan en Chile.

     

    Para fortalecer la oferta de vehículos electrificados en Chile y aumentar su participación en el segmento de movilidad sostenible, Changan incorpora a su portafolio el Eado Plus iDD. Se trata de un sedán híbrido enchufable autorrecargable, disponible en dos versiones -Luxury y Elite-, orientado a un uso cotidiano y a la eficiencia energética.

    El Eado Plus iDD utiliza la tecnología híbrida enchufable iDD (Intelligent Dual Drive), previamente introducida en el país con el CS55 Plus iDD. En esta configuración, el sistema combina un motor a combustión de 1.5 litros con un propulsor eléctrico alimentado por una batería de 18,4 kWh, alcanzando una potencia combinada de 266 Hp y un torque de 463 Nm. La transmisión es una e-CVT, orientada a una entrega de potencia continua y a la optimización del consumo.

    ¿Cuál es la autonomía del Changan Eado Plus iDD 2026?

    En términos de autonomía, el modelo declara hasta 120 kilómetros en modo 100% eléctrico, de acuerdo con el ciclo NEDC. En uso combinado, la autonomía total alcanza los 1.042 kilómetros, con un rendimiento ponderado de 90,9 km/l, cifras que permiten cubrir trayectos urbanos diarios con menor dependencia del motor a combustión.

    Equipamiento interior

    En dimensiones, el sedán mide 4.785 mm de largo, 1.840 mm de ancho y 2.765 mm de distancia entre ejes, lo que se traduce en un habitáculo con espacio para cinco ocupantes y un maletero de 500 litros. En el exterior incorpora elementos como luces full LED, sunroof y llantas de 17 o 18 pulgadas, según versión.

    El equipamiento interior incluye panel de instrumentos digital de 10,25”, pantalla táctil vertical de 13,2” con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, climatizador con salidas para las plazas traseras y sistema de comandos por voz.

    ¿Qué elementos de seguridad tiene el Changan Eado Plus iDD 2026?

    Ambas versiones cuentan con seis airbags y asistencias como cámara 360°, control de descenso y sensores de estacionamiento. La versión Elite suma un paquete de asistencias avanzadas a la conducción, entre ellas control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y asistencias de mantenimiento de carril.

    ¿Cuánto cuesta el Changan Eado Plus iDD 2026?

    Disponible en los colores rojo, blanco, gris, verde y negro, este sedán ya se encuentra en el país con precios desde $18.990.000 para la versión Luxury y $21.990.000 para la Elite, valores que incluyen bonos de financiamiento de la marca. La garantía es de cinco años o 150 mil kilómetros para el vehículo y de ocho años o 150 mil kilómetros para la batería eléctrica.

