    Chery suma tres SUV híbridos enchufables a su oferta en Chile

    La marca china acaba de lanzar la preventa de los modelos Tiggo 7 Pro Max CSH, Tiggo 8 Pro Max CSH y Tiggo 9 CSH, que ampliarán su portafolio electrificado en el país.

     

    Chery anunció la llegada a Chile de tres nuevos SUV con tecnología híbrida enchufable bajo el sistema Chery Super Hybrid. Se trata de los Tiggo 7 Pro Max CSH, Tiggo 8 Pro Max CSH y Tiggo 9 CSH, modelos que ya están disponibles en preventa online.

    El arribo de esta nueva gama marca un nuevo paso en la estrategia de electromovilidad de la firma en el país y que integra una tecnología que permite circular en modo 100% eléctrico para trayectos diarios y, al mismo tiempo, contar con un motor a combustión para viajes más largos.

    Chery Tiggo 8 Pro Max CSH 2026

    El Tiggo 7 Pro Max CSH y el Tiggo 8 Pro Max CSH equipan un motor 1.5 turbo a gasolina de 141 Hp y 215 Nm de torque, al que se suma un propulsor eléctrico de 150 kW. En el primero, la potencia conjunta alcanza los 315 Hp y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,2 segundos; en el segundo, la cifra llega a 340 Hp, con un 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. Sus autonomías en modo eléctrico son de 90 y 95 kilómetros, respectivamente.

    Chery Tiggo 7 Pro Max CSH 2026

    En la parte alta de la gama se ubica el Tiggo 9 CSH, que incorpora un motor 1.5 turbo de 154 Hp y 220 Nm, junto a dos eléctricos síncronos de 75 kW y 90 kW. Su batería de 19,25 kWh permite recorrer hasta 90 km en modo 100% eléctrico.

    Su potencia combinada llega a 375 Hp y el torque a 610 Nm. Según datos de la marca, acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y puede superar los 1.400 kilómetros de autonomía total, considerando el uso conjunto de ambos sistemas.

    Los valores de preventa online son:

    • Chery Tiggo 7 Pro Max CSH: $24.490.000
    • Chery Tiggo 8 Pro Max CSH: $26.490.000
    • Chery: Tiggo 9 CSH: $29.990.000
