Chevrolet anticipa el interior del Sonic previo a su lanzamiento

El nuevo Chevrolet Sonic se apresta a irrumpir en el segmento de los SUV compacto con una propuesta que va más allá del diseño, pues apunta a convertir la personalización en uno de sus pilares fundamentales.

Con más de 70 elementos disponibles, casi el doble que el promedio de sus competidores-, el Sonic permite intervenir tanto el exterior como el interior sin comprometer la garantía. Entre los detalles más llamativos destacan el emblema iluminado de la marca (el primero en lucirlo), apliques en parachoques y llantas, calcomanías específicas y salidas de escape dobles que acentúan su carácter deportivo.

Los últimos detalles presentados previo a su llegada a los concesionarios programada para este 7 de mayo en Brasil, está en el habitáculo, donde la propuesta continúa con soluciones orientadas al confort y la tecnología. El modelo incorpora iluminación ambiental LED, proyección de bienvenida con el nombre Sonic y un sistema de sonido de alta calidad. A esto se suma el módulo Chevy Link, que habilita acceso a plataformas de streaming y aplicaciones directamente desde la pantalla del vehículo.

El interior destaca por su amplitud y enfoque tecnológico. Su arquitectura horizontal amplifica la sensación de espacio, mientras que el sistema Virtual Cockpit integra un panel digital de 8 pulgadas con una pantalla multimedia de 11 pulgadas. Este conjunto ofrece conectividad avanzada, Wi-Fi nativo, servicios OnStar y actualizaciones remotas, asegurando una experiencia siempre vigente.

En términos de confort, el Sonic apuesta por materiales suaves al tacto en las principales zonas de contacto, junto con asientos de diseño ergonómico que incorporan una capa adicional de espuma para mejorar el soporte en viajes largos. Además, su capacidad de maletero es cercana a los 400 litros.

La seguridad también juega un rol clave. El sistema Chevrolet Intelligent Driving estrena una nueva generación de asistencias con una cámara frontal de mayor resolución, capaz de ampliar el campo de detección en un 40%, mejorando la respuesta ante peatones, ciclistas y otros vehículos. A esto se suman faros Full LED más eficientes y una posición de conducción elevada que optimiza la visibilidad.

Con proporciones compactas (4,23 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,53 de alto) y una puesta a punto específica de suspensión y dirección, el Sonic ofrece una conducción ágil sin perder la robustez de un SUV. Así, se posiciona como una alternativa que no solo destaca por su diseño, sino por su capacidad de evolucionar junto a las necesidades del usuario.