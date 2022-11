Cinco formas de que tu auto contamine menos

Disminuir la huella de carbono se ha transformado en una obligación para la industria automotriz, que en 2035 ya no podrá seguir ofreciendo -por lo menos en Europa- autos nuevos con motores a combustión. Mientras las nuevas tecnologías de propulsión amigables con el medioambiente se masifican, debería transformarse en un deber intentar reducir las emisiones contaminantes que expele nuestro vehículo.

Solo en Chile, y según el Inventario Nacional de la Calidad del Aire, el sector del transporte libera a la atmósfera 22.770 kilotoneladas de CO2 al año, destacándose Santiago como la ciudad más contaminante del país, con el 22% del total de emisiones.

“Un auto contamina por las emisiones de gases contaminantes que producen los motores, el alto consumo de combustible, y por los residuos generados durante su reparación o mantenimiento”, explica el ingeniero automotriz y jefe de operaciones de AutoExpertos.cl, Jorge Ganora.

Es por eso, que a continuación nos comparte buenos hábitos de conducción y las mantenciones correctas para reducir las emisiones de CO2 de tu vehículo:

1. Debes revisar constantemente el tubo de escape y el catalizador: Estos elementos tienen como objetivo filtrar el máximo posible de combustión antes de ser emitidos a la atmósfera. “Hay que fijarse en que no tengan fugas, y que el color y la cantidad de humo sea regular, si es muy negro significa que algo está mal, y si la cantidad es mayor puede tratarse de una mala combustión del motor”, explica Ganora.

2. Comprobar que estén en buen estado la batería y los sistemas de encendido: Este punto es relevante porque son los elementos que proporcionan al motor una combustión eficaz, y si los combustibles están mal quemados contaminan aún más.

3. Revisar la cantidad, temperatura y calidad del aceite además del filtro: Estos mantienen lubricado el motor, lo que permite una menor expulsión de humo. También es importante considerar cómo deshacerse del aceite y otros repuestos. “Si el cambio de aceite o de piezas es hecho en un taller, éste se encargará de deshacerse de ellos de forma correcta, pero si los cambios son hechos por el mismo conductor, se puede pedir al taller que vaya a retirarlos”, sostiene el especialista.

4. Conducción responsable: No dejes el vehículo con el motor encendido si estás parado por más de un minuto, aunque el auto no esté en movimiento sigue emitiendo gases si no se detiene el motor. También es recomendable evitar acelerar a fondo al salir de un punto muerto, ya que eso utiliza una mayor cantidad de combustible y genera más combustión, y también es necesario usar las marchas adecuadas para no revolucionar el motor.

5. Ahorrar bencina: para lograr esto se debe revisar la presión de los neumáticos y el estado de la banda de rodadura, ya que estos aspectos influyen directamente en el consumo total de un vehículo. “Otro aspecto a considerar es que el aire acondicionado incrementa el gasto del combustible, pero por temas de aerodinámica y principalmente de seguridad, es recomendable usar arriba los vidrios”, finaliza el experto.