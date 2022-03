¿Cómo lavar el auto sin gastar de agua?

El agua será uno de los mayores dilemas que enfrentará la sociedad en los próximos años. Los efectos del cambio climático, con una mayor desertificación, hacen prever que las sequías que ya estamos apreciando en diversos lugares del planeta, serán cada vez más extensas y dramáticas.

En Chile el problema del agua no se ha atacado de raíz y es una opción, según indicó el entrante gobierno de Gabriel Boric, que haya racionamiento de agua este año debido a la escasez hídrica.

Como una manera de ofrecer una alternativa al uso de agua en la industria automotriz, hace cinco años se fundó una PYME llamada NMW (No More Water – “No más agua”), enfocada en crear un producto premium de limpieza automotriz, ecológico, que no requiere agua y accesible para el consumidor en su aplicación.

“NMW se fundó en el 2017, buscando reunir mis dos grandes pasiones como es el amor por los autos y la naturaleza. En ambos mundos se genera una conexión emocional muy especial, la relación hombre-máquina y la relación hombre- naturaleza. Con NMW siento que puedo contribuir a fomentar el vínculo entre ambas partes”, señala Carlos Barker, CEO y fundador de NMW.

Según indican en la empresa nacional, el lavado de autos es una instancia en la que se pueden llegar a ocupar hasta 400 litros. Si eso se multiplica por las veces que se limpia el auto y se pone sobre la mesa que en el país existen cerca de 5,5 millones de vehículos en el parque automotor, la cantidad de agua que se puede cuidar es gigantesca.

Precisamente para atender a ese público que tiene conciencia ecológica, pero que al mismo tiempo no es capaz de gastar altas cifras de dinero, NMW dio a conocer una nueva linea ecológica de productos de limpieza automotriz asistida por nanotecnología.

La nueva línea NMW

Los nuevos productos de NMW se diferencian de algunos rivales por su tecnología, que permite una avanzada protección, minimizando el impacto ambiental, al ser fabricados sin químicos abrasivos ni elementos corrosivos derivados del petróleo, lo que permite la biodegradación de sus residuos.

Eso sí, lo más interesante es que los productos NMW fueron desarrollados con implementación de nanotecnología, desarrollada en Chile en conjunto con la empresa INNOW, lo que aporta sofisticadas propiedades de lubricación, protección hidrofóbica e higienización.

“Las nanopartículas utilizadas le otorgan a cada uno de los productos, la capacidad de formar un entramado molecular protector sobre cada una de las superficies del automóvil. Adicionalmente, en el producto de interior hemos introducido una aleación de dos tipos de nanopartículas (NpCu y NpTi), que le confieren, además, la capacidad de prevenir el contagio de microorganismos en las superficies interiores del automóvil. Para validar dicha actividad, realizamos algunos ensayos bactericidas en la Universidad de Santiago de Chile sobre E.coli y Salmonella, obteniendo una eficacia del 95% transcurridas 48 horas de aplicado el producto. El utilizar nanopartículas en la línea Skin de NMW le confiere a cada uno de los productos, durabilidad, eficacia, y una protección prolongada contra la radiación UV y la humedad”, precisa Tomás Ortega, fundador y director de proyectos INNOW

En cuanto a la nueva gama de productos Skin de NMW, los productos son los siguientes, enfocados en tres zonas del auto: carrocería, interior y neumáticos.

Hardskin: $ 6.990

NMW Hardskin es el producto principal de la linea Skin. Es un spray 3 en 1 para lavado en seco, con el cual se pueden ahorrar hasta 500 litros de agua por lavado. Al rociar la carrocería con NMW Hardskin, este encapsula la suciedad, lo que permite su fácil limpieza con tan solo pasar un paño de microfibra, sin dañar la pintura del vehículo.

Además, cuenta con un compuesto hidrofóbico con protección cerámica (SI02), lo que no solo ayuda a encerar y otorgar brillo, sino que también permite que no se pegue el agua o el polvo, facilitando una próxima limpieza.

Nanoskin: $ 5.990

NMW Nanoskin es un limpiador multi superficie para uso interior con nanopartículas de cobre. Este producto permite limpiar zonas y elementos tales como consolas, paneles de puertas, cuero, eco cuero o cinturones.

Su aplicación es muy sencilla y libre de residuos, dejando un acabado satinado natural, protección contra los rayos UV, repelencia al polvo y una agradable fragancia a bergamota.

Puede prevenir el contagio de microorganismos, contribuyendo a la sanitización del habitáculo, característica poco común en productos especializados de limpieza interior automotriz.

Tireskin: $ 3.900

NMW Tireskin es un renovador de neumáticos en spray, el cual cuenta con tecnología de nanopartículas que permiten una larga duración y protección contra la suciedad y los rayos UV.

Ayuda a hidratar los neumáticos, restaurando el brillo de la goma a un acabado satinado original, para un look limpio y nuevo, al contrario de muchos productos en base a silicona que dejan residuos aceitosos o que generan un brillo poco realista.