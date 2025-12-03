Con Hadjar a Red Bull y Lindblad a Racing Bulls, se cierra la parrilla de la F1 2026

La Fórmula Uno ya cuenta con los 22 pilotos que integrarán la parrilla de la temporada 2026. La confirmación más reciente llegó por parte de Red Bull, que anunció a Isack Hadjar como nuevo compañero de Max Verstappen, reemplazando a Yuki Tsunoda, quien pasará a un rol de piloto de pruebas y reserva.

Con la salida del francés de Racing Bulls, este completó su segundo asiento para la siguiente temporada del “Circo” con Arvid Lindblad junto a Liam Lawson.

Hadjar, de 21 años, debutó en 2025 con Racing Bulls y logró un podio en el Gran Premio de Países Bajos, además de dos sextos puestos que lo posicionan décimo en el campeonato de pilotos, a falta de una carrera para el cierre, la de este fin de semana en Abu Dhabi.

Su ascenso a Red Bull representa un paso importante dentro de la estructura de la marca, tras destacarse en la Fórmula 2 en 2024 y completar su primer año en F1 con resultados consistentes y un desarrollo rápido.

Racing Bulls mantendrá al neocelandés Liam Lawson como piloto titular y suma al británico Arvid Lindblad, quien formó parte del Junior Program de Red Bull y compitió en 2025 en Fórmula 2, donde actualmente marcha en el sexto lugar.

Su incorporación completa la estrategia de desarrollo de talento de Red Bull, que había planificado su ascenso desde la Fórmula Regional de Oceanía y la Fórmula 3, asegurando que esté listo para la máxima categoría.

Foto: Instagram Yuki Tsunoda

La salida de Yuki Tsunoda marca el cierre de su ciclo de cinco temporadas en la F1. Red Bull destacó su contribución y profesionalismo, razón por la cual seguirá aportando al equipo desde su rol de piloto de prueba.

Con estos últimos movimientos, la parrilla de la F1 2026 queda definida:

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Mercedes

George Russell

Andrea Kimi Antonelli

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

Cadillac

Valtteri Bottas

Sergio Pérez

Audi