Conoce el Fiat Pulse Abarth Stranger Things, creado solo para fanáticos de la serie

El nuevo Fiat Pulse Abarth Stranger Things Edition celebra la alianza entre el automovilismo y la cultura pop, tomando como base el SUV deportivo de la marca italiana y agregando un diseño inspirado en el universo de la serie de Netflix.

La producción será estrictamente limitada a 511 unidades, un número que rinde homenaje al personaje principal, Eleven (“Once”), y que refuerza su carácter de pieza de colección.

El modelo conserva la mecánica del Abarth Pulse convencional, con un motor 1.3 turbo T270 capaz de entregar 185 caballos de fuerza y 270 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.

Su desempeño mantiene las cifras de aceleración que lo distinguen: de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos, con una velocidad máxima de 215 km/h.

En el exterior, la edición especial destaca por su carrocería bitono, franjas laterales que simulan las garras del temido Demogorgon y detalles en rojo o negro según la configuración.

Además, los vidrios incluyen tres “easter eggs” inspirados en momentos icónicos de la serie, y el capó lleva el logotipo “Stranger Things” grabado con una tipografía exclusiva.

El interior sigue la misma línea temática: asientos con bordados específicos, costuras negras, placa numerada en la consola y materiales con textura vinílica que evocan la atmósfera retro y sobrenatural del programa.

Todo está pensado para ofrecer una experiencia envolvente, tanto al conducir como al descubrir cada guiño oculto al universo de Hawkins.

Esta edición limitada del Pulse Abarth está disponible a partir del 30 de octubre en mercados como Brasil, Argentina y México, coincidiendo con el estreno de la última temporada de Stranger Things.

Con ella, Fiat busca conectar la pasión por la conducción con una de las series más influyentes de los últimos años, creando un vehículo que combina rendimiento, diseño y cultura pop en una propuesta irrepetible.