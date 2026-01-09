SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Cuáles son los vehículos con nuevas energías más vendidos en Chile?

    Las comercializaciones crecieron de forma importante durante 2025. Aquí están los preferidos por los usuarios por segmento.

     

    El informe de ventas 2025 de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reportó que durante el año se comercializaron 35.443 autos con algún tipo de electrificación, confirmando el avance sostenido de las nuevas energías en el país.

    Los modelos electrificados no enchufables, que incluyen microhíbridos e híbridos convencionales, concentran la mayor parte del volumen, con 26.689 unidades vendidas. Más atrás se ubican los electrificados enchufables, que alcanzaron 8.754 unidades en el período.

    Dentro de los no enchufables, los microhíbridos lideran con 16.675 unidades, mientras que los híbridos convencionales registraron 10.014. En el grupo de los enchufables, los vehículos 100% eléctricos sumaron 5.512 unidades y los híbridos enchufables llegaron a 3.242.

    A lo largo del año, las preferencias del mercado han ido consolidando a las marcas líderes en cada categoría. Volvo encabeza las ventas de autos eléctricos, Changan se posiciona entre los híbridos enchufables, Toyota domina el segmento de híbridos convencionales y Suzuki lidera en microhíbridos.

    Pedro Danthas

    Top 5 vehículos eléctricos (BEV)

    • Volvo EX30: 677
    • Tesla Model Y: 553
    • Tesla Model 3: 431
    • Renault Kwid E-Tech: 283
    • BYD Dolphin Mini EV: 269

    Top 5 vehículos híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

    • Changan CS55 Plus IDD: 542
    • BYD Shark GS: 425
    • Volvo XC60 II: 378
    • DFSK 600: 293
    • BYD Song Pro: 214

    Top 5 vehículos híbridos enchufables (HEV+EREV)

    • Toyota Corolla Cross: 2.329
    • Toyota Yaris Cross: 1.711
    • Hyundai Kona SX2: 1.395
    • Toyota RAV4: 1.348
    • Hyundai Tucson: 702

    Top 5 vehículos microhíbridos (MHEV)

    • Suzuki Fronx: 4.325
    • Suzuki Swift: 2.833
    • Suzuki Grand Vitara: 1.747
    • Peugeot 3008: 1.532
    • Peugeot Nuevo 2008: 1.473
