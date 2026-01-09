¿Cuáles son los vehículos con nuevas energías más vendidos en Chile?

El informe de ventas 2025 de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) reportó que durante el año se comercializaron 35.443 autos con algún tipo de electrificación, confirmando el avance sostenido de las nuevas energías en el país.

Los modelos electrificados no enchufables, que incluyen microhíbridos e híbridos convencionales, concentran la mayor parte del volumen, con 26.689 unidades vendidas. Más atrás se ubican los electrificados enchufables, que alcanzaron 8.754 unidades en el período.

Dentro de los no enchufables, los microhíbridos lideran con 16.675 unidades, mientras que los híbridos convencionales registraron 10.014. En el grupo de los enchufables, los vehículos 100% eléctricos sumaron 5.512 unidades y los híbridos enchufables llegaron a 3.242.

A lo largo del año, las preferencias del mercado han ido consolidando a las marcas líderes en cada categoría. Volvo encabeza las ventas de autos eléctricos, Changan se posiciona entre los híbridos enchufables, Toyota domina el segmento de híbridos convencionales y Suzuki lidera en microhíbridos.

Pedro Danthas

Top 5 vehículos eléctricos (BEV)

Volvo EX30: 677

Tesla Model Y: 553

Tesla Model 3: 431

Renault Kwid E-Tech: 283

BYD Dolphin Mini EV: 269

Top 5 vehículos híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

Changan CS55 Plus IDD: 542

BYD Shark GS: 425

Volvo XC60 II: 378

DFSK 600: 293

BYD Song Pro: 214

Top 5 vehículos híbridos enchufables (HEV+EREV)

Toyota Corolla Cross: 2.329

Toyota Yaris Cross: 1.711

Hyundai Kona SX2: 1.395

Toyota RAV4: 1.348

Hyundai Tucson: 702

Top 5 vehículos microhíbridos (MHEV)