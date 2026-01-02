Dakar 2026: fechas, el recorrido y la legión chilena que competirá en Arabia Saudita

El Dakar 2026 se prepara para su 47ª nueva edición, que se desarrollará desde este sábado 3 hasta el 17 de enero, marcando el inicio de la temporada de motorsport internacional. Será la séptima vez que Arabia Saudita sea la sede exclusiva del evento que antes pasó por África y Sudamérica, con Chile como punto neurálgico de la carrera.

La competencia abre con una ceremonia y un prólogo en Yanbu, en la costa del Mar Rojo. Este prólogo definirá el orden de salida para la primera etapa completa de la carrera. En total, la ruta contempla 13 etapas competitivas, distribuidas en dos semanas intensas de navegación, resistencia y velocidad, con un día de descanso ubicado en Riyadh para recuperación antes de los tramos finales.

Chaleco López se impuso en la tercera etapa del Dakar 2025. Foto: @franciscochalecolopez / Instagram.

El trazado de esta edición fue significativamente rediseñado, sumando cerca de 8.000 kilómetros de recorrido total y aproximadamente 4.840 kilómetros de tramos cronometrados, lo que apunta a convertir a esta edición en una de las más largas y exigentes de los últimos años en la historia del Dakar.

Una de las novedades más destacadas es la inclusión de dos etapas maratón (Ul-Ula-Hail y Wadi Ad Dawasir-Bisha), donde los competidores deberán afrontar jornadas consecutivas sin asistencia externa, poniendo a prueba a pilotos y navegantes, además de la fiabilidad mecánica de sus vehículos.

Los chilenos

Chile dirá presente una vez más en el Dakar con una delegación que mezcla experiencia, protagonismo histórico y nuevos desafíos. En motos, destaca José Ignacio “Nacho” Cornejo, uno de los referentes nacionales del rally raid, habitual animador de la categoría mayor. Junto a él competirá Tomás de Gavardo, hijo del legendario “Cóndor de Huelquén”, quien continúa consolidando su proceso en la disciplina, y el debutante Ruy Barbosa Jr., que vivirá su primera experiencia en la prueba más dura del off-road mundial.

En vehículos, sobresale la figura de Francisco “Chaleco” López, tres veces ganador del Dakar y uno de los pilotos chilenos más exitosos en la historia de la carrera, quien vuelve a competir en la categoría SSV. También estará el tricampeón Ignacio Casale, tetracampeón en quads y que tras un año fuera regresa en la serie Challenger, la misma que Lucas del Río, y el veterano Hernán Garcés, quien con 65 años correrá su cuarto Dakar en la caregoría Ultimate.