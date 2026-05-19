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    ¿Cuáles son los autos electrificados más vendidos en Chile?

    En abril hubo 6.892 unidades comercializadas en Chile, para un acumulado de 18.802 en lo que va de 2026.

     

    El reporte de abril de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) demostró que durante este año el segmento de los vehículos electrificados se consolida, en gran medida gracias al alza que han mostrado los precios de los combustibles a partir de marzo.

    Durante 2026 ya se contabilizan 18.802 patentamientos, un 53% del total que hubo en todo el año pasado. Con este resultado, las tecnologías cero y bajas emisiones ya tienen una participación de mercado del 18,3%.

    De todas formas, la ANAC mira los números con cautela, para hablar de una masificación de las tecnologías eléctricas, en especial por las cifras de los eléctricos enchufables.

    “El desempeño del mes de abril, en que un 10% de las ventas de vehículos correspondieron a modelos con tecnología enchufable (BEV o PHEV), nos indica que Chile todavía está en una etapa de adopción temprana de tecnologías eléctricas, y lejos de la masificación -etapa que se alcanzará cuando Chile termine al menos un año con sobre el 15% de ventas enchufables”, señala el reporte.

    Top 5 microhíbridos (MHEV)

    • Suzuki Fronx: 1.999
    • Suzuki Swift: 1.621
    • Peugeot Nuevo 2008: 579
    • Peugeot 3008: 514
    • Suzuki Dzire: 311

    Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)

    • Toyota Corolla Cross: 956
    • Toyota Yaris Cross: 921
    • Hyundai Kona: 538
    • Ford Territory: 495
    • MG ZS: 359

    Top 5 100 eléctricos (BEV)

    • Tesla Model Y: 396
    • Tesla Model 3: 383
    • Maxus Edeliver 3: 284
    • Volvo EX30: 246
    • Renault Kwid E-Tech: 207

    Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

    • Changan CS55 Plus IDD: 390
    • BYD Song Plus: 249
    • Riddara RD6 PHEV: 244
    • BYD Shark: 208
    • Jaecoo 7: 200
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