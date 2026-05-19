¿Cuáles son los autos electrificados más vendidos en Chile?

El reporte de abril de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) demostró que durante este año el segmento de los vehículos electrificados se consolida, en gran medida gracias al alza que han mostrado los precios de los combustibles a partir de marzo.

Durante 2026 ya se contabilizan 18.802 patentamientos, un 53% del total que hubo en todo el año pasado. Con este resultado, las tecnologías cero y bajas emisiones ya tienen una participación de mercado del 18,3%.

De todas formas, la ANAC mira los números con cautela, para hablar de una masificación de las tecnologías eléctricas, en especial por las cifras de los eléctricos enchufables.

“El desempeño del mes de abril, en que un 10% de las ventas de vehículos correspondieron a modelos con tecnología enchufable (BEV o PHEV), nos indica que Chile todavía está en una etapa de adopción temprana de tecnologías eléctricas, y lejos de la masificación -etapa que se alcanzará cuando Chile termine al menos un año con sobre el 15% de ventas enchufables”, señala el reporte.

Top 5 microhíbridos (MHEV)

Suzuki Fronx: 1.999

Suzuki Swift: 1.621

Peugeot Nuevo 2008: 579

Peugeot 3008: 514

Suzuki Dzire: 311

Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)

Toyota Corolla Cross: 956

Toyota Yaris Cross: 921

Hyundai Kona: 538

Ford Territory: 495

MG ZS: 359

Top 5 100 eléctricos (BEV)

Tesla Model Y: 396

Tesla Model 3: 383

Maxus Edeliver 3: 284

Volvo EX30: 246

Renault Kwid E-Tech: 207

Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)