Deepal G318 en Chile: el SUV electrificado que lleva el off-road a un nuevo nivel

El tercer integrante del portafolio de Deepal en Chile es el G318, un SUV electrificado que acaba de debutar en el país e irrumpe en el mercado local con la propuesta de mezclar verdaderas capacidades todoterreno con tecnología de última generación y gran autonomía.

El modelo se posiciona como una alternativa pensada tanto para el uso diario como para la exploración fuera del asfalto. Su diseño robusto y futurista refleja este doble propósito, con elementos como faros LED en forma de “C”, protecciones inferiores, barras de techo funcionales, llantas de 20 pulgadas y una rueda de repuesto montada en el portalón trasero.

Sus dimensiones también destacan: 5.010 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.985 mm de alto, junto a una distancia entre ejes de 2.880 mm y un maletero con una capacidad de carga de 818 litros, ampliables hasta los 1.747.

En el habitáculo, el enfoque es claramente tecnológico y orientado al confort. Incorpora una pantalla táctil de 14,6 pulgadas con conectividad inalámbrica, panel digital, sistema de audio con 16 parlantes, cargador inalámbrico rápido y climatización con purificación de aire. A esto se suman asientos eléctricos con memoria, calefacción, ventilación y masaje, además de techo panorámico.

En seguridad, el G318 ofrece un completo paquete que incluye ocho airbags, cámara 540°, control de descenso, monitoreo de fatiga y una amplia gama de asistencias a la conducción como control crucero adaptativo, frenado autónomo, mantenimiento de carril y detección de punto ciego, entre otros.

Uno de sus mayores diferenciales está en su sistema de propulsión REEV (vehículo eléctrico de rango extendido). Combina un motor a combustión de 1.5L turbo con 140,8 hp (105 kW) y 215 Nm de torque, que funciona exclusivamente como generador de electricidad, con dos motores eléctricos, uno ubicado en el eje delantero y otro en el trasero, que suman una potencia de 433 hp. Su batería permite recorrer hasta 938 kilómetros en total.

Además, incorpora suspensión inteligente, modos de conducción específicos para distintos terrenos y un sistema 4WD que le permite desenvolverse con solvencia en barro, nieve, arena o pendientes exigentes.

Disponible en Chile desde $39.990.000, el Deepal G318 llega con una versión única y cuatro opciones de color (blanco, gris arena, negro y plata).