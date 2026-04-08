SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Deepal G318 en Chile: el SUV electrificado que lleva el off-road a un nuevo nivel

    El nuevo modelo de la marca del Grupo Changan tiene tecnología de rango extendido, tracción integral y capacidades todoterreno con un alto nivel de confort y equipamiento.

     

    El tercer integrante del portafolio de Deepal en Chile es el G318, un SUV electrificado que acaba de debutar en el país e irrumpe en el mercado local con la propuesta de mezclar verdaderas capacidades todoterreno con tecnología de última generación y gran autonomía.

    El modelo se posiciona como una alternativa pensada tanto para el uso diario como para la exploración fuera del asfalto. Su diseño robusto y futurista refleja este doble propósito, con elementos como faros LED en forma de “C”, protecciones inferiores, barras de techo funcionales, llantas de 20 pulgadas y una rueda de repuesto montada en el portalón trasero.

    Sus dimensiones también destacan: 5.010 mm de largo, 1.960 mm de ancho y 1.985 mm de alto, junto a una distancia entre ejes de 2.880 mm y un maletero con una capacidad de carga de 818 litros, ampliables hasta los 1.747.

    En el habitáculo, el enfoque es claramente tecnológico y orientado al confort. Incorpora una pantalla táctil de 14,6 pulgadas con conectividad inalámbrica, panel digital, sistema de audio con 16 parlantes, cargador inalámbrico rápido y climatización con purificación de aire. A esto se suman asientos eléctricos con memoria, calefacción, ventilación y masaje, además de techo panorámico.

    En seguridad, el G318 ofrece un completo paquete que incluye ocho airbags, cámara 540°, control de descenso, monitoreo de fatiga y una amplia gama de asistencias a la conducción como control crucero adaptativo, frenado autónomo, mantenimiento de carril y detección de punto ciego, entre otros.

    Uno de sus mayores diferenciales está en su sistema de propulsión REEV (vehículo eléctrico de rango extendido). Combina un motor a combustión de 1.5L turbo con 140,8 hp (105 kW) y 215 Nm de torque, que funciona exclusivamente como generador de electricidad, con dos motores eléctricos, uno ubicado en el eje delantero y otro en el trasero, que suman una potencia de 433 hp. Su batería permite recorrer hasta 938 kilómetros en total.

    Además, incorpora suspensión inteligente, modos de conducción específicos para distintos terrenos y un sistema 4WD que le permite desenvolverse con solvencia en barro, nieve, arena o pendientes exigentes.

    Disponible en Chile desde $39.990.000, el Deepal G318 llega con una versión única y cuatro opciones de color (blanco, gris arena, negro y plata).

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosDeepalG318SUVVehículos eléctricosOff-roadTodoterrenoElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencias Ximena Lincolao

    Sedini responde a las recriminaciones por su ausencia en el Congreso y por la falta de test de drogas del gabinete

    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

    Arco llega al streaming: dónde ver la alabada película animada de ciencia ficción

    Lo más leído

    1.
    El Mejor de los Mejores y Mejor SUV Grande: Deepal S07

    El Mejor de los Mejores y Mejor SUV Grande: Deepal S07

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Liverpool por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao
    Chile

    Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao

    Sedini responde a las recriminaciones por su ausencia en el Congreso y por la falta de test de drogas del gabinete

    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    Con “modificaciones menores”: Ministerio de Energía reingresa a Contraloría los decretos retirados para revisión
    Negocios

    Con “modificaciones menores”: Ministerio de Energía reingresa a Contraloría los decretos retirados para revisión

    La Fed refuerza cautela en medio de la incertidumbre, pero no descarta del todo un escenario de baja de tasas

    Canciller Pérez Mackenna espera cerrar este año acuerdo de asociación económica con India

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    ¿Hay movimientos? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la sentencia contra Unión La Calera
    El Deportivo

    ¿Hay movimientos? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la sentencia contra Unión La Calera

    Unión La Calera pierde la apelación: Segunda Sala ratifica sanción y queda colista en la Liga de Primera

    En vivo: Barcelona enfrenta al Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez
    Cultura y entretención

    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

    Arco llega al streaming: dónde ver la alabada película animada de ciencia ficción

    Un escenario 360° y 200 mil personas en el Estadio Nacional: los hitos del regreso de BTS a Chile

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN
    Mundo

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    Peajes en Ormuz y enriquecimiento de uranio: las dudas que deja el alto al fuego entre EE.UU. e Irán

    Irán interrumpe el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel a Líbano

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo