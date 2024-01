¿Desde qué edad se comienza a pagar el transporte público en Chile?

El sistema de transporte público en Chile presenta una complejidad de políticas tarifarias que abordan diferentes edades y categorías de usuarios. A partir de los 6 años, generalmente se espera que los niños comiencen a pagar el pasaje como cualquier pasajero adulto, pero antes de llegar a esta edad, el criterio puede variar según el medio de transporte elegido.

Metro de Santiago

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE): Un Beneficio Específico

Para estudiantes de enseñanza básica, media o superior, la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) ha sido un beneficio gestionado por Junaeb desde 2006. Este beneficio permite el traslado liberado o rebajado de los alumnos desde 5to básico (10 años) en todos los medios de transporte público de pasajeros de tipo bus, tren o metro, durante todo el año y las 24 horas del día, en todo Chile. Estudiantes de establecimientos municipales, particulares subvencionados, y de educación superior, entre otros, pueden acceder a este beneficio.

La TNE se entrega en diferentes colores según el nivel educativo que se está cursando: Naranjas para básica, Verdes para media, y Celestes para educación superior. El pasaje estudiantil tiene un costo de $230 en buses y Metro en cualquier horario. Salvo las TNE de Educación Básica, que no necesitan ser cargadas, ya que existe gratuidad hasta 8° Básico.

Es crucial comprender que, aunque los estudiantes de básica no pagan nada y los de media abonan un valor rebajado, esto no significa que Junaeb no contribuya económicamente. Junaeb subsidia la diferencia y paga al administrador de RED movilidad el costo completo del pasaje. Este subsidio busca garantizar la accesibilidad al transporte público para los estudiantes, al tiempo que asegura la sostenibilidad financiera del sistema.

Ojo, eso sí, porque si bien la TNE se entrega automáticamente a los alumnos de colegios municipales o particulares subvencionados, no es automática para los alumnos de colegios particulares pagados, ya que la propia Junaeb expresa en su sitio web “Estudiantes entre 5° básico y 4° medio de colegios particulares pagados deben presentar un documento llamado “carta de desmedro socioeconómico”, emitido por el establecimiento educacional y donde se acredite un ingreso per cápita familiar inferior o igual a $352.743″. Por lo que un alumno de colegio particular pagado con un ingreso familiar superior a ese umbral en teoría debería pagar tarifa de adulto, quedando a criterio del conductor del bus o del guardia de metro si corresponde el pago del pasaje.

¿Qué pasa fuera de las micros?

Entre la edad en que un niño comienza a pagar el pasaje y la edad de entrega de la TNE, el criterio de pago puede variar según el transportista. En un bus rural, por ejemplo, podría no exigirse el pago del pasaje, ya que se infiere que en caso de llenarse la capacidad completa del bus, el niño viajará sentado en las piernas de su adulto acompañante y no ocupará un asiento completo.

En casi todas las ciudades de Chile han existido conflictos entre conductores de buses rurales y estudiantes por la tarifa rebajada,

El mismo caso sucede en los buses interurbanos, taxis colectivos y aerolíneas, en que las empresas establecen un criterio propio, con algunas exigiendo pago de pasaje por edad o por estatura. Algunas de estas compañías piden que todo niño que mida más de 1 metro, debe pagar pasaje completo, ya que por su estatura tendrá que ocupar un asiento individual. Otras empresas en cambio oscilan entre los 4 y los 7 años como edad mínima para pagar el pasaje.

Como vimos, no hay un criterio claro y definido sobre la edad en que se comienza a pagar el pasaje, por lo que a la hora de hacer planes de viajar, siempre habrá que tener eso en cuenta.