“Desde que estoy en esta silla de ruedas he tratado de aportar un granito de arena”

“Soy María Paz Díaz, tengo 36 años y nací en la ciudad de Constitución, séptima región. Me vine a estudiar Fonoaudiología a Santiago después de mi accidente, pero no terminé la carrera porque mientras estaba estudiando, haciendo las prácticas y todo, se me cruzó el deporte y bueno, ahí comencé una larga historia con el tenis paralímpico”.

La vida de María Paz Díaz cambió para siempre una noche de febrero de 2007, cuando de regreso a su casa una bala loca la dejó con una paraplejia, nivel T12 L1. Con 18 años rediseñó sus sueños. No fue fácil, pero hoy admite que es feliz y que tuvo una segunda oportunidad para vivir. Su paso por el deporte le abrió puertas y una de ellas fue Kia, donde llegó como cualquier deportista a pedir apoyo. La marca le auspició gran parte de su carrera, donde alcanzó a ser la número 2 del ranking nacional en single y estuvo entre las 40 mejores del mundo en la categoría singles y top 35 en dobles.

“El tenis me hizo un ‘clic’ súper importante, me mostró que tengo que poner el foco en lo que yo sí soy capaz de hacer. Ahí nace esta frase de poner el foco en mis capacidades y no en mi discapacidad, que ha sido lo que me ha marcado durante todos estos años y creo que, finalmente, lo que me ha hecho confiar en mí”, explica Díaz.

“Luego del retiro, me ofrecieron trabajo en Kia, en el área de Marketing. Empecé aprendiendo desde las cositas más básicas hasta hoy día que soy la encargada de los canales digitales”, señala Maripa, como la llaman sus cercanos y amigos.

¿Cómo fue la inclusión en el trabajo?

Las ganas de ser una empresa inclusiva siempre han estado, entonces ha habido cosas que mejorar en el camino y hemos trabajado juntos para lograr esta cultura más inclusiva. En Indumotora se ha generado un ambiente súper rico, porque la empresa en general está muy comprometida con la inclusión, entonces va aún más allá de las iniciativas que se desarrollan concretamente, tiene que ver con la actitud de las personas también y eso me encanta, son las cosas que más me gustan de la compañía.

¿Qué te motivó a ser parte del proyecto Kia In?

La verdad es que ha sido tremendo ver cómo desde ese momento en el que yo entré a Kia, siempre tuve ese bichito en mi cabeza de que ojalá el tema de las adaptaciones y este mundo de la discapacidad tuviera un poco más de visibilidad.

Siempre he soñado con eso: desde que estoy en esta silla de ruedas he tratado de aportar un granito de arena, ya sea desde el modelaje, las charlas motivacionales, sea desde cualquier vereda en la que yo me encuentre, trato de ser un aporte para que la cultura y la sociedad sean más inclusivas.

Entonces, a partir de ahí es esta motivación de empezar a trabajar en Kia In y poder darle la oportunidad a las personas con discapacidad, que probablemente muchas de ellas sabían que existían adaptaciones, pero no muchos sabían cómo funciona. También, una motivación súper grande es poder entregar mayor facilidad a las personas con discapacidad que quieren manejar, que quieren lograr independencia y autonomía a través de estas adaptaciones, poder ayudarlos, de cierta manera, dándoles el lugar que se merecen, haciendo una campaña publicitaria preciosa, mostrando esta parte de la sociedad que muchas veces ha sido olvidada. Eso yo creo que ha sido una de mis más grandes motivaciones.

¿Cuáles son las limitaciones que tiene una persona con discapacidad para poder manejar?

Yo evito hablar de limitaciones en general en mi vida. Yo más bien diría cuáles son las necesidades que tiene una persona con discapacidad para poder manejar. Y eso tiene que ver con cada lesión, cada discapacidad, o sea, es un mundo, cada persona es diferente en cuanto a las cosas que va a ir necesitando.

¿Cuáles crees que son los plus de este programa único en Chile?

Una las cosas más importantes y uno de los beneficios más grandes que podemos encontrar dentro del programa Kia In es contar con el respaldo de la marca. No se trata solamente de adaptar el vehículo, sino de la experiencia completa que va a vivir el cliente desde que ingresa al concesionario o a la página kia.cl para cotiza su auto con la adaptación. Segundo, al adquirir el vehículo con nosotros, la persona va a tener un 14% de descuento en el valor de la adaptación. Tercero, ofrecemos los productos con seguro, donde se incluye la adaptación con el mismo precio de nuestro seguro.

Ha sido un trabajo largo y duro de parte de todo el equipo, pero la verdad es que el resultado ha sido fantástico y muy satisfactorio.

¿Cómo ha sido la recepción de este programa en las personas con discapacidad física?

Ha ha sido increíble, en una semana ya teníamos 40 cotizaciones, lo que de verdad ha marcado para nosotros un súper resultado. Los comentarios en nuestras redes sociales han sido fantásticos, increíbles, todo muy positivo, la gente se lo ha tomado súper bien. Finalmente, queremos aportar con este granito de arena, pero ha sido impagable ver lo positivo que ha sido y el impacto que ha tenido este proyecto.

¿Crees que más marcas puedan sumarse a esta iniciativa de Kia? ¿Te gustaría?

Sería un sueño. Esto no es algo solo de “nosotros somos pioneros y aquí no se involucra nadie más”, esto es una invitación para que más marcas del mundo automotriz se sumen y podamos abarcar así, desde todas las aristas posibles, este mundo de la discapacidad.