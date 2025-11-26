Dos modelos de DAF ganan el premio al “Camión Internacional del Año”

DAF fue coronada con el “Camión Internacional del Año 2026” gracias a sus nuevos XD y XF Electric, modelos que representan un salto en el transporte pesado de cero emisiones.

El jurado, compuesto por 23 periodistas europeos especializados en vehículos comerciales, destacó la eficiencia energética, la calidad de la transmisión eléctrica y la arquitectura técnica de esta nueva generación. También valoró su autonomía extendida, la tecnología de baterías LFP y un nivel de confort.

También se elogió la suavidad de la transmisión, la flexibilidad del sistema modular de baterías y la distribución de peso optimizada.

Propulsados por motores eléctricos PACCAR EX-D1 y EX-D2, con potencias entre 170 y 350 kW, los nuevos DAF pueden equiparse con paquetes de baterías modulares de 210 a 525 kWh. Las tractoras 4x2 y 6x2 y los vehículos rígidos ofrecen una autonomía cero emisiones de más de 500 kilómetros con una sola carga, e incluso más de 1000 kilómetros al día mediante una planificación de carga.

Además, los XD y XF Electric incorporan soluciones de seguridad de última generación, entre ellas una cabina de cintura baja, gran visibilidad, aerodinámica refinada y sistemas de cámaras digitales que reemplazan a los espejos tradicionales.

Esta nueva distinción es la tercera de DAF en los últimos cinco años, sumándose a los reconocimientos obtenidos en 2022 y 2023 con los modelos de nueva generación XF/XG/XG+ y XD.

Para Harald Seidel, presidente de DAF Trucks, este galardón “refuerza el compromiso de la compañía con un futuro de transporte sostenible, eficiente y seguro”.

En Chile, la marca -representada por SKC- ya acumula más de 800 unidades Euro 6 en operación, junto con una red de 11 sucursales y soporte técnico especializado, consolidando su rol en la transición hacia flotas más limpias y eficientes.