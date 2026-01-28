Duster inicia una nueva etapa con una generación hecha a su medida

El Renault Duster vuelve a ocupar un lugar relevante en el mercado indio. La marca presentó en India la tercera generación del SUV que debutó allí en 2012 y que dio origen al segmento compacto (B+) en uno de los mercados automotores más grandes del mundo. El nuevo modelo no replica de forma exacta al Duster europeo, sino que adopta soluciones propias, pensadas para el uso y las preferencias locales.

Desde su estreno global en 2010, el Duster suma cerca de dos millones de unidades vendidas. En India, donde superó las 200 mil, el modelo se transformó en una referencia en un escenario marcado por el crecimiento sostenido de los SUV, que hoy representan más de la mitad de las ventas de autos de pasajeros.

El Duster indio mantiene las dimensiones del modelo europeo y del Dacia Duster: 4,35 metros de largo, 1,81 m de ancho y 1,66 m de alto, con 212 mm de despeje al suelo. Sin embargo, marca diferencias en el diseño exterior, con nuevas ópticas LED y una firma luminosa trasera que cruza todo el portalón. El interior apuesta por una disposición horizontal de pantallas, que integra un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central táctil de 10,1”.

En lo mecánico, Renault confirmó una versión híbrida sin recarga exterior, basada en un motor 1.8 aspirado y dos motores eléctricos, con una potencia total de 160 caballos. En variantes de entrada, el modelo podría ofrecer un motor 1.0 turbo, según información de medios locales.

El nuevo Duster será producido en la planta de Chennai, desde donde también se exportará a mercados como Sudáfrica y países del Golfo. Por ahora, el modelo no tiene fecha para Chile.