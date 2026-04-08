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    El auto eléctrico más barato del mundo vuelve a actualizarse

    Presentado recién en 2020, el popular citycar chino ya va por su quinta generación. Ahora introduce mejoras en diseño, espacio y usabilidad.

     

    Conocido por democratizar el acceso a la electromovilidad, el Wuling Hongguang Mini EV presenta su quinta generación con una serie de cambios que apuntan a mejorar su propuesta sin alejarse de su esencia: ser un vehículo eléctrico práctico, urbano y de bajo costo.

    Esta nueva evolución del modelo surgido de la alianza entre SAIC y GM marca un avance importante en términos de diseño. Este éxito de ventas en China, donde a 2025 ha comercializados casi dos millones de unidades, adopta una estética más moderna y funcional, con líneas más suaves y una imagen que busca conectar con un público más amplio.

    El modelo de cinco puertas mide 3,268 metros de largo y su distancia entre ejes es de 2,190, mientras que la variante de dos puertas tiene 3,060 metros de longitud y 2,010 entre ejes. Su radio de giro es de tan solo 4,5 m, ideal para ciudades de calles estrechas.

    Uno de los cambios más relevantes es su nueva configuración, que ahora incorpora una carrocería más versátil, con mayor accesibilidad y mejor aprovechamiento del espacio interior. Esto se traduce en una propuesta más funcional para el uso cotidiano en ciudad, facilitando tanto el acceso de pasajeros como la carga.

    Además, suma una nueva y más grande pantalla de 10.1 pulgadas y cuenta con 20 compartimentos de almacenamiento para apoyar al pequeño baúl de 170 litros.

    Otro aspecto destacado es su enfoque en la practicidad. El nuevo Mini EV ha sido concebido para responder a las necesidades reales de movilidad diaria, priorizando la eficiencia, la facilidad de conducción y el bajo costo de operación, elementos que han sido fundamentales en su éxito.

    La quinta generación del modelo nacido en 2020, mantiene el motor de apenas 40 hp de potencia y 85 Nm de torque, ahora cuenta con dos tamaños de baterías: una de 16,2 kWh que ofrece una autonomía de 205 km y otra de 25,1 kWh con la que el rango aumenta a 301 km. Su carga rápida de 30% al 80% es de 35 minutos.

    ¿Cuánto cuesta el Wuling Hongguang Mini EV? Su versión de cinco puertas cuesta entre US$6.500 y US$8.100 ($5,9 millones y $7,4 millones), eso sin contar las subvenciones.

    Más sobre:NoticiasWulingHongguang Mini EVCitycarautos eléctricoselectromovilidad

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