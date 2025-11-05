El brutal Subaru Brataroo 9500 Turbo que Travis Pastrana preparó para la serie Gymkhana

La icónica serie de videos virales Gymkhana, iniciada con las acrobacias automovilísticas de Ken Block y que ha seguido de la mano de Travis Pastrana, vuelve a escena con el Subaru Brataroo 9500 Turbo como protagonista.

Se trata de una reinterpretación radical del mítico BRAT de 1978, construida por Subaru of America junto a Vermont SportsCar (VSC) para llevar la conducción extrema al siguiente nivel. Su presentación se realizó en el SEMA Show que se realiza por estos días en Las Vegas.

Bajo su carrocería con estética vintage, el Brataroo oculta un sistema de propulsión que desafiante: un motor bóxer turbo de 2.0 litros genera alrededor de 670 hp y 922 Nm de torque, pudiendo alcanzar más de 9.500 rpm.

Este poder se transmite a las cuatro ruedas mediante un sistema de tracción integral de competición y una caja secuencial SADEV de seis velocidades. Todo esto combina para un resultado tan visceral como espectacular.

El vehículo no sólo ofrece cifras brutales, sino también una arquitectura construida para saltar, derrapar y volar. Su chasis VSC está certificado bajo estándares de rally y la carrocería es enteramente de fibra de carbono. La aerodinámica activa incluye alerones ajustables y conductos móviles que regulan la actitud en el aire.

La próxima serie de Gymkhana parte en diciembre, se titula “Aussie Shred” y está ambientada en Australia, que será el escenario de estas mezclas de drift, saltos y potencia.

Para Pastrana, este BRAT redefine la saga: “Es una auténtica bestia, en el mejor sentido de la palabra. Tiene el alma de un Subaru vintage con la tecnología para hacer cosas que ningún coche de Gymkhana ha hecho jamás”.

Desde un vehículo utilitario de los años 70 al protagonista de una recreación brutal, el Brataroo 9500 está diseñado para resistir los golpes más duros y volar alto, para ganarse un lugar entre los fanáticos de las acrobacias.