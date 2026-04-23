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    El Grupo Volkswagen acelera en China, con ofensiva eléctrica y apuesta por la IA

    Los alemanes presentaron en el Salón de Beijing su mayor despliegue de modelos electrificados y una ambiciosa hoja de ruta basada en IA, marcando el inicio de una nueva era tecnológica.

     

    El Volkswagen Group dejó en claro que China será el eje de su transformación global. En la previa del Salón de Beijing, el conglomerado alemán presentó su mayor ofensiva de productos en el país, junto con una ambiciosa estrategia tecnológica centrada en inteligencia artificial, bajo el concepto “Agentic AI for all”.

    La magnitud del plan es inédita: más de 20 vehículos electrificados serán lanzados solo en 2026, cifra que crecerá a cerca de 30 modelos en 2027 y alcanzará los 50 hacia 2030. Esta ofensiva incluye vehículos 100% eléctricos, híbridos enchufables y de rango extendido, todos desarrollados bajo la premisa “en China, para China”, adaptados a las demandas específicas del mercado local.

    Volkswagen AG

    Como parte de esta arremetida, el grupo presentó cuatro estrenos mundiales que reflejan su capacidad de innovación.

    Entre ellos destaca el ID. AURA T6, un SUV eléctrico mediano construido sobre la nueva arquitectura electrónica CEA, diseñada en China y preparada para integrar funciones avanzadas de asistencia a la conducción y actualizaciones remotas. También sobresale el ID. UNYX 09, un sedán eléctrico de gran tamaño con tecnologías inteligentes y asistente virtual basado en IA.

    Volkswagen AG

    La estrategia se extiende al segmento de entrada con el prototipo JETTA X, que anticipa la electrificación de esta submarca, mientras que en el ámbito premium, la firma Audi presentó el E7X, un SUV eléctrico de gran tamaño que combina tracción quattro, potencias de hasta 500 kW y futuras capacidades de conducción autónoma de nivel 3.

    Volkswagen AG

    Detrás de esta ofensiva está la nueva China Electronic Architecture (CEA), una plataforma que integra software, conectividad y sistemas de asistencia avanzada (ADAS). Desarrollada localmente, permite incorporar funciones como navegación autónoma en ciudad y autopista, además de estacionamiento automatizado, consolidando la rápida adaptación del grupo al ecosistema tecnológico chino.

    Sin embargo, el gran salto llega con la introducción de la “Agentic AI”. A diferencia de los asistentes tradicionales, esta inteligencia artificial es capaz de comprender el contexto, anticipar necesidades y ejecutar múltiples acciones de forma autónoma. Integrada directamente en el vehículo y respaldada por modelos de lenguaje avanzados, promete una interacción más natural entre conductor y máquina, sin comprometer la privacidad de los datos.

    Volkswagen AG

    A partir de 2027, la evolución hacia la arquitectura CEA 2.0 permitirá unificar la conducción inteligente y la experiencia digital en una única plataforma, dando paso a una nueva generación de vehículos definidos por software e inteligencia artificial.

    Volkswagen busca recuperar terreno en el mercado chino, junto con posicionarse como líder global en tecnología automotriz, en una industria cada vez más dominada por la electrificación y la digitalización.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenAudiJettaSalón de BeijingSUVSedánIAInteligencia artificial

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