El homenaje que le prepara Ferrari a Niki Lauda para el GP de Italia

Para la carrera de este fin de semana en Monza, la Scuderia recordará los 50 años del título del austríaco, utilizando los colores del icónico 312.

 

Ferrari llevará al circuito Monza un tributo cargado de historia. En el Gran Premio de Italia, que se disputa este fin de semana, la Scuderia le rendirá homenaje a Niki Lauda en el 50° aniversario de su primer título mundial, logrado en 1975 con el icónico 312 T.

Para la ocasión, el actual SF-25 lucirá una decoración especial que revive la esencia del legendario monoplaza, con un motor cover en blanco, alerón trasero metálico que recuerda al aluminio de la época y números retro que evocan la estética de los 70.

El detalle no se limita al bólido: los pilotos Charles Lecrerc y Lewis Hamilton vestirán cascos y trajes con diseños inspirados en 1975, mientras que todo el equipo adoptará uniformes de aire vintage. La idea es trasladar a los tifosi a aquella temporada que marcó un antes y un después para la Scuderia.

La elección de Monza no es casual. Fue en esa pista donde Lauda aseguró el título mundial con un tercer lugar, mientras su compañero Clay Regazzoni se llevaba la victoria. El resultado devolvía a Ferrari la corona después de 11 años de sequía y consolidaba a Lauda como una figura del “Circo”.

El director del equipo, Frédéric Vasseur, destacó que esta decoración es mucho más que un gesto estético: es una forma de inspirar al equipo y reconectar con la pasión de los tifosi en un momento clave de la temporada. Tras el doble abandono en Zandvoort, Ferrari confía en que la energía de su afición y el recuerdo de Lauda sirvan como impulso adicional.

Con esta imagen retro, la Scuderia no solo revive un capítulo glorioso de su pasado, sino que busca inspiración para la parte final del calendario de la Fórmula Uno, donde si bien sus pilotos marchan en lugares secundarios (Leclerc es quinto, con 151 puntos, seguido por Lewis, con 109) como equipo están librando una cerrada lucha por el segundo lugar entre los constructores.

Ferrari es el escolta del escapado líder McLaren, con 260 unidades, mientras que Mercedes tiene 248 y Red Bull, 214.

Además, una victoria en casa -la primera de la temporada- vendría de gran forma para homenajear a Niki Lauda.

