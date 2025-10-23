El imponente Tesla Cybertruck deslumbra en Santiago: se puede ver, pero no comprar

La expansión de Tesla en Sudamérica continúa con la apertura de su primera tienda en la región, la que estará en Chile, en el Mall Cenco Alto Las Condes, donde en un espacio de 260 metros cuadrados se espera generar un encuentro entre la tecnología, la sustentabilidad y la experiencia más reconocidos hoy en el mundo.

“Esta inauguración representa un paso fundamental para Tesla en Sudamérica. Chile es un país clave por su estabilidad, su red de tratados de libre comercio y su compromiso con la meta 2035 de transición hacia la electromovilidad total. Queremos ser parte activa de ese cambio, acercando la innovación y la sustentabilidad a más personas”, aseguró Agustín Amoretti, Gerente General de Tesla en Chile.

El lugar permite conocer de cerca los modelos a la venta en el país, el Model 3 y Model Y, los autos eléctricos más comercializados del planeta, y explorar la filosofía de innovación que guía a la compañía.

Sin embargo, las grandes estrellas del lanzamiento son otros símbolo de la marca: el Cybertruck, la camioneta eléctrica más poderosa del mercado, con 850 Hp y capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,6 segundos; y Optimus, el robot diseñado para transformar las tareas laborales mediante inteligencia artificial y automatización inteligente.

Ambos estarán en exhibición, aunque todavía no disponibles para la venta. Su presencia, no obstante, refuerza la apuesta de Tesla por consolidar su relación con el público chileno y sudamericano, anticipando una próxima etapa de expansión regional.

La apertura incluye además beneficios de lanzamiento, como bonos de $4 millones para el Model 3 y de $3.000.000 para los Model Y.

La compañía confirmó la apertura de su primer Taller de Servicio y Centro de Entregas durante la primera mitad de 2026, para fortalecer la infraestructura local y garantizando una atención posventa de excelencia.

Con esta apertura, Tesla da un paso decisivo hacia su consolidación en el continente, una estrategia donde Chile cumple un papel clave.