El lujoso Mercedes-Maybach con detalles de oro de 24 quilates y que solo tendrá 50 unidades

Presentado frente a un selecto grupo de clientes en el Fuerte Michelangelo de Civitavecchia, en Italia, el Mercedes-Maybach V12 Edition 2025 aparece como un vehículo de lujo que desafía las tendencias actuales orientadas a las nuevas energías y la electrificación.

Este sedán de ultra lujo se siente como una declaración de principios: hay ciertas cosas que no están hechas para ser cambiadas.

Mercedes-Benz AG – Communicati

Basado en el Mercedes-Maybach S 680, el V12 Edition rinde homenaje a la herencia de los modelos Zeppelin de los años 30, cuando Maybach ya era sinónimo de presencia, elegancia y motor de doce cilindros.

Tiene una cilindrada de 5.980 cc, el motor entrega 612 hp y 900 Nm de par, capaz de ir de O hasta 100 km/h en solo 4,5 segundos, gracias a su asociación con la una transmisión automática de nueve marchas.

Y, para que quede claro, es exclusivo: solo se fabricarán 50 ejemplares para mercados muy selectos, lo que lo convierte en objeto de colección desde su misma génesis.

Mercedes-Benz AG – Communicati

Desde el exterior impone, con su pintura bitono combinando Olive Metallic arriba y Obsidian Black Metallic abajo, divididas por una línea pinstripe plateada. Las llantas también siguen esta línea estética en Olive Metallic, y los emblemas “12” dorados, realzados en oro de 24 quilates, evocan clásicos mientras se actualizan con estilo contemporáneo. Un gobierno de detalles que toma hasta diez días hábiles solo para la pintura bitono, el doble del tiempo normal en los modelos de Maybach.

El interior se despliega como un spa de opulencia. Cuero Nappa Saddle Brown, madera burr walnut pulida al brillo alto y costuras artesanales decoran cada rincón. El techo está forrado con un acolchado tipo diamante y bordados especiales, mientras una insignia “1 de 50” remata la consola central.

Mercedes-Benz AG – Communicati

En la consola trasera, un adorno de círculos dorados y emblema V12 refuerzan la exclusividad. Un pequeño lujo de ambientación incluye copas de champaña plateadas, un estuche para llaves personalizado y una alfombra portaequipajes con ribetes del mismo tono de cuero.

Además, incorpora tecnologías que hacen más llevadera la experiencia de tamaño y potencia: suspensión activa, volante posterior (rear-axle steering) que mejora maniobrabilidad, puertas traseras eléctricas, varios monitores para los ocupantes y un sistema de aislamiento acústico avanzado. Cada detalle busca equilibrar majestuosidad y serenidad.

Mercedes-Benz AG – Communicati

La V12 Edition demuestra que Mercedes-Maybach no olvida su identidad: mantener viva la llama de la motorización tradicional, del esplendor mecánico, para quienes valoran no solo la velocidad, sino el saber hacer, la presencia y la distinción en cada elemento. Más que un lujo sonoro, esta edición es un objeto artesano, producido en pequeña escala, para quienes aprecian lo sobresaliente.