SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

El lujoso Mercedes-Maybach con detalles de oro de 24 quilates y que solo tendrá 50 unidades

La exclusiva edición de este V12, a contrapelo con los tiempos de las nuevas energías, resalta por sus detalles, materiales preciosos y potencia.

 
Mercedes-Benz AG – Communicati

Presentado frente a un selecto grupo de clientes en el Fuerte Michelangelo de Civitavecchia, en Italia, el Mercedes-Maybach V12 Edition 2025 aparece como un vehículo de lujo que desafía las tendencias actuales orientadas a las nuevas energías y la electrificación.

Este sedán de ultra lujo se siente como una declaración de principios: hay ciertas cosas que no están hechas para ser cambiadas.

Mercedes-Benz AG – Communicati

Basado en el Mercedes-Maybach S 680, el V12 Edition rinde homenaje a la herencia de los modelos Zeppelin de los años 30, cuando Maybach ya era sinónimo de presencia, elegancia y motor de doce cilindros.

Tiene una cilindrada de 5.980 cc, el motor entrega 612 hp y 900 Nm de par, capaz de ir de O hasta 100 km/h en solo 4,5 segundos, gracias a su asociación con la una transmisión automática de nueve marchas.

Y, para que quede claro, es exclusivo: solo se fabricarán 50 ejemplares para mercados muy selectos, lo que lo convierte en objeto de colección desde su misma génesis.

Mercedes-Benz AG – Communicati

Desde el exterior impone, con su pintura bitono combinando Olive Metallic arriba y Obsidian Black Metallic abajo, divididas por una línea pinstripe plateada. Las llantas también siguen esta línea estética en Olive Metallic, y los emblemas “12” dorados, realzados en oro de 24 quilates, evocan clásicos mientras se actualizan con estilo contemporáneo. Un gobierno de detalles que toma hasta diez días hábiles solo para la pintura bitono, el doble del tiempo normal en los modelos de Maybach.

El interior se despliega como un spa de opulencia. Cuero Nappa Saddle Brown, madera burr walnut pulida al brillo alto y costuras artesanales decoran cada rincón. El techo está forrado con un acolchado tipo diamante y bordados especiales, mientras una insignia “1 de 50” remata la consola central.

Mercedes-Benz AG – Communicati

En la consola trasera, un adorno de círculos dorados y emblema V12 refuerzan la exclusividad. Un pequeño lujo de ambientación incluye copas de champaña plateadas, un estuche para llaves personalizado y una alfombra portaequipajes con ribetes del mismo tono de cuero.

Además, incorpora tecnologías que hacen más llevadera la experiencia de tamaño y potencia: suspensión activa, volante posterior (rear-axle steering) que mejora maniobrabilidad, puertas traseras eléctricas, varios monitores para los ocupantes y un sistema de aislamiento acústico avanzado. Cada detalle busca equilibrar majestuosidad y serenidad.

Mercedes-Benz AG – Communicati

La V12 Edition demuestra que Mercedes-Maybach no olvida su identidad: mantener viva la llama de la motorización tradicional, del esplendor mecánico, para quienes valoran no solo la velocidad, sino el saber hacer, la presencia y la distinción en cada elemento. Más que un lujo sonoro, esta edición es un objeto artesano, producido en pequeña escala, para quienes aprecian lo sobresaliente.

Más sobre:NoticiasLujoMercedes-BenzMaybachV12

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga
Chile

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina
Negocios

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Preocupaciones por el suministro disparan al precio del cobre a su nivel más alto desde mayo de 2024

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima
El Deportivo

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima

“Como club estamos respondiendo por los daños”: la U limpia las secuelas del incendio en el banderazo en La Serena

Entrenador de Terence Crawford ningunea a Canelo Álvarez y descarta una revancha

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic
Cultura y entretención

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Los últimos días de John Bonham de Led Zeppelin: el martirio del gigante

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México
Mundo

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México

Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de “provocación”

Justicia francesa condena a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?