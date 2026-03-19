SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El nuevo Honda Prelude híbrido debuta en la región y abre opción para Chile

    El modelo retoma su nombre histórico con una propuesta electrificada, base técnica compartida con el Civic Type R y un debut reciente en México que abre la puerta a otros mercados.

     

    El regreso del Honda Prelude 2026 marca un nuevo capítulo para la marca japonesa, esta vez con un enfoque electrificado y una configuración que mezcla elementos de distintos modelos de su portafolio.

    El modelo adopta una silueta tipo coupé, con líneas limpias y proporciones que privilegian la aerodinámica. El diseño incorpora un frontal bajo, pasos de rueda ensanchados y detalles que remiten a generaciones anteriores del Prelude, reinterpretados bajo un lenguaje más actual.

    En el plano técnico, el vehículo utiliza un sistema híbrido que combina un motor a combustión de dos litros con un propulsor eléctrico, gestionados por una transmisión automática. Este conjunto comparte componentes con otros modelos electrificados de la marca, como el Honda Accord Hybrid, y se integra en una arquitectura que también toma elementos del chasis del Honda Civic Type R.

    Esa base se refleja en aspectos como la suspensión, el ancho de vías y el sistema de frenos, orientados a un manejo más preciso. A esto se suma un sistema de amortiguación adaptativa y distintos modos de conducción que ajustan el comportamiento del vehículo según el uso, junto con el sistema Honda S+ Shift, que modifica la respuesta del conjunto motriz para simular el funcionamiento de una transmisión deportiva.

    En el interior, el modelo mantiene una propuesta enfocada en el conductor, con buena visibilidad y una disposición que integra instrumentación digital y conectividad compatible con plataformas móviles. El equipamiento incluye soluciones orientadas al uso diario, sin dejar de lado elementos vinculados a la experiencia de conducción.

    En seguridad, incorpora el paquete Honda Sensing, que reúne asistencias como control de velocidad adaptativo, mantenimiento de carril y frenado automático, junto con una estructura diseñada para mejorar la protección de los ocupantes.

    El nuevo Prelude también ha sido considerado en instancias internacionales. Fue nominado como finalista del premio North American Car of the Year 2026, reconocimiento que evalúa aspectos como innovación, diseño, seguridad y desempeño, y que es definido por un jurado de periodistas especializados de Estados Unidos y Canadá.

    La comercialización del modelo ya comenzó en México, un mercado que comparte buena parte de la oferta automotriz con Chile, por lo que se abre la posibilidad de verlo en el corto plazo en el país.

    Más sobre:NoticiasHondaHonda Preludeautos híbridoscoupé

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja

    Gobierno se alinea con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género”

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    Corte confirma prisión preventiva para abogadas de Los Ángeles y Fiscalía busca formalizar a una jueza y un fiscal

    El Banco de Japón mantiene tipos, pero avisa del impacto en la inflación del petróleo por la guerra en Irán

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Termina el plazo para postular al FUAS 2026: revisa las próximas fechas para la asignación de becas o gratuidad

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Gobierno se alinea con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género”
    Chile

    Gobierno se alinea con EE.UU. en la ONU para someter a votación resolución que restringe la definición de “género”

    Parlamentarios chilenos del PC arriban a Cuba para entregar ayuda humanitaria junto a Convoy Nuestra América

    Corte confirma prisión preventiva para abogadas de Los Ángeles y Fiscalía busca formalizar a una jueza y un fiscal

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja
    Negocios

    Mayores tensiones en Medio Oriente vuelven a golpear a los mercados y la Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja

    El Banco de Japón mantiene tipos, pero avisa del impacto en la inflación del petróleo por la guerra en Irán

    Catherine Tornel ejecuta primeros cambios al mando de la CMF y remueve a tres altos directivos

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.
    Tendencias

    No son energéticas: la bebida saludable que potencia la concentración por horas, según un reciente estudio.

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales
    El Deportivo

    Se acaba el sueño de la Europa League para Darío Osorio: Nottingham inglés elimina al Midtjylland en los penales

    Entre las ocho mejores: Fernanda Labraña es la única chilena en carrera en el W15 de Santiago

    FIFA anuncia castigo a Israel por denuncia de la federación de Palestina

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina
    Cultura y entretención

    Stevie Young, guitarrista de AC/DC, fue internado de urgencia en Argentina

    Almodóvar, Lars von Trier y Charli XCX: las películas que se alistan para Cannes 2026

    Bob Iger: el histórico CEO de Disney que deja la compañía entre turbulencias, negocios millonarios y huellas culturales

    La incómoda broma de Trump a primera ministra de Japón sobre Pearl Harbor
    Mundo

    La incómoda broma de Trump a primera ministra de Japón sobre Pearl Harbor

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán

    El debate abierto en Bolivia por los cambios en la conmemoración del Día del Mar con la llegada de Paz a la presidencia

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal