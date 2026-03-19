El nuevo Honda Prelude híbrido debuta en la región y abre opción para Chile

El regreso del Honda Prelude 2026 marca un nuevo capítulo para la marca japonesa, esta vez con un enfoque electrificado y una configuración que mezcla elementos de distintos modelos de su portafolio.

El modelo adopta una silueta tipo coupé, con líneas limpias y proporciones que privilegian la aerodinámica. El diseño incorpora un frontal bajo, pasos de rueda ensanchados y detalles que remiten a generaciones anteriores del Prelude, reinterpretados bajo un lenguaje más actual.

En el plano técnico, el vehículo utiliza un sistema híbrido que combina un motor a combustión de dos litros con un propulsor eléctrico, gestionados por una transmisión automática. Este conjunto comparte componentes con otros modelos electrificados de la marca, como el Honda Accord Hybrid, y se integra en una arquitectura que también toma elementos del chasis del Honda Civic Type R.

Esa base se refleja en aspectos como la suspensión, el ancho de vías y el sistema de frenos, orientados a un manejo más preciso. A esto se suma un sistema de amortiguación adaptativa y distintos modos de conducción que ajustan el comportamiento del vehículo según el uso, junto con el sistema Honda S+ Shift, que modifica la respuesta del conjunto motriz para simular el funcionamiento de una transmisión deportiva.

En el interior, el modelo mantiene una propuesta enfocada en el conductor, con buena visibilidad y una disposición que integra instrumentación digital y conectividad compatible con plataformas móviles. El equipamiento incluye soluciones orientadas al uso diario, sin dejar de lado elementos vinculados a la experiencia de conducción.

En seguridad, incorpora el paquete Honda Sensing, que reúne asistencias como control de velocidad adaptativo, mantenimiento de carril y frenado automático, junto con una estructura diseñada para mejorar la protección de los ocupantes.

El nuevo Prelude también ha sido considerado en instancias internacionales. Fue nominado como finalista del premio North American Car of the Year 2026, reconocimiento que evalúa aspectos como innovación, diseño, seguridad y desempeño, y que es definido por un jurado de periodistas especializados de Estados Unidos y Canadá.

La comercialización del modelo ya comenzó en México, un mercado que comparte buena parte de la oferta automotriz con Chile, por lo que se abre la posibilidad de verlo en el corto plazo en el país.