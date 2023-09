El primer auto eléctrico de Xiaomi se llamará Modena

Así como otros gigantes tecnológicos, Xiaomi había anunciado hace un par de años que se subiría al carro de la electromovilidad. Entonces aparecieron fotos (espías y oficiales), pero se desconocían datos como su nombre, detalles técnicos o fecha de estreno, entre otros.

Pues bien, ahora, y tras la aprobación por parte del gobierno chino para empezar a producirlo, medios chinos afirman que el nombre del primer Xiaomi eléctrico será Modena, así como también que comenzará a fabricarse este año, esperándose su debut antes de que termine 2023.

Xiaomi empezó a trabajar en su auto eléctrico en marzo de 2021, con una inversión prevista de más de 10.000 millones de dólares a lo largo de la presente década. En principio, el vehículo conocido con el código interno MS11 debió ver la luz como prototipo en agosto de 2022, pero no se supo nada al respecto, lo que no significa que la empresa no haya trabajado en el proyecto.

De hecho, avanza viento en popa, como confirmó en su momento el cofundador y director ejecutivo de Xiaomi, Lei Jun. “La fabricación de automóviles de Xiaomi ha progresado más allá de las expectativas y recientemente ha completado con éxito las pruebas de invierno”, declaró a medios chinos.

Se sabe que Xiaomi tiene en mente una familia formada por cuatro autos eléctricos y el que el MS11 será un sedán, tal y como se puede ver en las imágenes que se han filtrado en la red.

Xiaomi contará con una capacidad para ensamblar vehículos de hasta 300.000 unidades al año. No obstante, se construirán en dos fases y con la primera en marcha la capacidad será de 150.000 vehículos anuales.

La previsión es que Xiaomi fabrique sus propios motores eléctricos, aunque todo parece indicar que para las baterías delegará en CATL y BYD. De ser cierto todo lo que se ha publicado, montará una batería de 101 kilovatios hora con la que podrá recorrer hasta 800 kilómetros por cada carga, eso sí, en ciclo CLTP. En nuestro WLTP homologará menos.