El regreso de la “Citroneta” en versión eléctrica está cada vez más cerca

El Citroën 2CV, conocido en Chile como “Citroneta”, fue durante décadas un símbolo de sencillez, economía y libertad. Ahora, la marca francesa se estaría preparan do para darle una nueva vida en formato eléctrico, en línea con la transformación de la industria y con la idea de ofrecer un modelo urbano de bajo costo que mantenga vivo el espíritu del original.

La historia de este retorno es de larga data y se puede rastrear hasta 2009, cuando en el Salón de Frankfurt se presentó el Citroën Revolte, un prototipo híbrido eléctrico enchufable inspirado en el clásico 2CV.

Según la información aparecida en algunos medios europeos, como Autopista y Motorpoint, el nuevo 2CV eléctrico debutaría en 2028, coincidiendo con su 80° aniversario, y estará enmarcado dentro de la categoría que las autoridades buscan implementar en la Unión Europea de los llamados E-Car: vehículos pequeños, urbanos, con prestaciones modestas y precios asequibles.

A lo largo de los años también han existido distintos diseños que reimaginan el clásico vehículo que comenzó a producirse en 1948, por lo que todavía no es claro cómo sería su apariencia.

La Unión Europea estudia la creación de una nueva categoría de automóviles pequeños y económicos, que se inspirará en los kei cars japoneses, muy populares en ese país.

El renacimiento del 2CV también responde a una tendencia cada vez más fuerte en la industria, como lo es recuperar nombres históricos y transformarlos en productos eléctricos que mezclan nostalgia con innovación. Modelos como el Renault 5 o el Fiat 500.