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    Estas son las marcas de vehículos más vendidas en Chile durante 2026

    En un mercado que durante marzo mostró avances, pese al alza de los combustibles, Toyota recuperó el liderato.

     

    El último informe de la Asociación Nacional Aumotriz de Chile (ANAC), mostró que las cifras del mercado automotor nacional retomaron el alza, al venderse 27.358 unidades nuevas durante marzo, un 14% más en comparación al mismo mes de 2025.

    El alza del precio de los combustibles no fue un factor relevante en la decisiones de los consumidores, que muestran un 2026 mucho más activo que el año pasado a esta altura. Entre enero y marzo se han comercializado 74.977 vehículos nuevos, un aumento de 5,8% en comparación con los 70.878 patentamientos de 2025 en las mismas fechas.

    Por segmentos, los SUV siguen liderando la venta de vehículos livianos y medianos, los SUV, con 14.990 unidades, con un alza de 23,9% durante marzo respecto del mismo del año anterior, superando a vehículos de pasajeros (4.540 unidades y +4,1%); las camionetas pick-up (5.058 y + 14,9%) y los vehículos comerciales (2.770 y -11,5%).

    En cuanto a las marcas, Toyota recuperó el primer lugar en el acumulado 2026, superando a Suzuki y Hyundai.

    Las marcas más vendidas en Chile en 2026

    • Toyota: 5.781
    • Suzuki: 5.693
    • Hyundai: 4.952
    • Kia: 4.572
    • GWM: 4.202
    • Chevrolet: 3.950
    • Ford: 3.874
    • Peugeot: 3.373
    • Changan: 3.257
    • Mitsubishi: 2.858
    Más sobre:NoticiasANACIndustria AutomotrizMercado automotrizToyotaSuzukiHyundaiFordGMW

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