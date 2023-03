Estas son las novedades que estarán en el Astara Chile Classic

El Astara Chile Classic es un evento profesional que pertenece al Korn Ferry Tour, que a su vez es de propiedad y operado por el PGA TOUR Inc. Este torneo contará con la presencia de 156 participantes de 15 países entre el 30 de marzo y 2 de abril en el Prince of Wales Country Club de Santiago. La gran novedad es que las marcas representadas por Astara exhibirán diferentes modelos que aún no han sido estrenados oficialmente en Chile.

Este torneo tiene una gran relevancia para los competidores ya que suman importantes puntos para el ranking mundial y entregará importante premios entre los que se encuentran 60 pases para el PGA Tour, 180 mil dólares al ganador, un vehículo 0 kilómetro, entre otros. Todo dentro de un paquete de premios que suman 1 millón de dólares.

La gran novedad: Gac GS8

Gac Motor exhibirá el avant premiere exclusivo de su nuevo buque insignia GS8, un SUV que combina lujo, espacio, comodidad y dinamismo.

Se trata de un SUV de 4,9 metros de largo, motorización de 2.0 litros con 248 caballos de fuerza y 400 Nm de par máximo y tres filas de asientos. Indudablemente es la gran novedad de este torneo.

Chery Tiggo 8 PRO E+

Si bien lo conocimos en la Experiencia E, sigue siendo un modelo que llama la atención ya que se trata del primer híbrido enchufable de la marca en llegar a nuestro país y que marca el desembarco oficial de la tecnología QPower.

Este modelo de tres filas de asientos combina un motor de 1.5 litros turbo, un propulsor eléctrico y una transmisión DHT que le permite entregar 315 HP de potencia combinada, hasta 70 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y una autonomía superior a 650 kilómetros con un estanque completo de combustible + una carga completa de batería.

SssangYong Korando E-MOTION

Este modelo también lo pudimos conocer en la Experiencia E, indudablemente es un gran atractivo pues se trata del primer SUV 100% eléctrico de la marca y dispone de un motor eléctrico que produce 140 kW de potencia, el equivalente a 190 Hp y un torque de 360 Nm.

Este modelo cuenta con una batería de iones de litio que tiene una capacidad de 61,5 kWh y le permite alcanzar una autonomía de hasta 474 km en ciudad. Al momento de la recarga, basta poco más de media en corriente continua de 80 kW para pasar del 20 al 80 por ciento.

En el mismo stand estará disponible el último estreno de la marca, el SsangYong Torres, modelo que ya pudimos probar y está disponible en nuestro canal de Youtube.

Las entradas para el Astara Chile Classic 2023 están disponibles en su sitio web y los precios van desde los $10.000 hasta los $85.000.