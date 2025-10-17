Este es el auto que eligió Mbappé para la temporada 25-26

De cara a la temporada 2025-2026 de La Liga, los jugadores del Real Madrid recibieron sus nuevos vehículos de BMW como parte de la alianza entre la marca alemana y el club español.

La entrega se realizó en el campo de entrenamiento del club “merengue”, y entre esas elecciones destaca la de Kylian Mbappé, quien optó por uno de los autos más elegantes del portafolio: el BMW i7 xDrive 60.

Con dos motores eléctricos, este modelo tiene una potencia de 544 Hp y un torque de 755 Nm, su batería con capacidad de 105,7 kWh le permite una autonomía homologada de 624 km.

Eso sí Mbappé no puede conducirlo, debido a que no tiene licencia, por lo que se mueve por Madrid con un conductor.

Esta es la cuarta temporada en que BMW provee los vehículos oficiales del primer equipo del Real Madrid. Esta vez, la flota electrificada incluye sobre todo los modelos i7 y XM, que captaron el interés de varios jugadores por su combinación de deportividad y lujo.

El i7 fue uno de los más elegidos. Además de Mbappé, también fue la opción que tomaron el entrenador Xabi Alonso, Vinícius Jr., Éder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger, Arda Güler, Kylian Mbappé, Álvaro Carreras y Endrick. En su variante M70, se lo llevaron Dani Carvajal y Raúl Asencio.

Mientras que el SUV híbrido enchufable fue el preferido de Dean Huijsen, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Rodrygo, Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni, Fran García, Brahim Díaz y Jude Bellingham.

Camavinga y Trent Alexander Arnold optaron por un BMW iX60, el SUV eléctrico de la marca, mientras que el argentino Franco Mastantuono fue por el i4 M60, el portero suplente Andriy Lunin prefirió el BMW M5 y Gonzalo por el i5 M60 sedán.