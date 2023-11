Estos son los finalistas a Car of the Year 2024

Tras conocerse los finalistas al North American Car, Truck and Utility of the Year (NACTOY) 2024; hoy otro prestigioso premio ya tiene a sus favoritos para la presente edición. Nos referimos al Car of the Year 2024, cuyos miembros del jurado comunicaron los siete modelos que se enfrentarán en la final.

El auto que quede con el preciado galardón cogerá el testigo del Jeep Avenger, triunfador en 2023. Para aspirar a ello, los siete finalistas debieron pasar un corte en el que había 28 aspirantes. Todos los vehículos, independientemente del segmento al que pertenezcan o del tipo de motorización que tengan, compiten en la misma categoría.

Los finalistas son bastante distintos entre sí, pues hay sedanes y SUVs de diferentes tamaños. Eso sí, todos los autos que optan al premio cuentan con algún tipo de electrificación, desde motores mild-hybrid hasta unidades totalmente eléctricas.

El jurado que decide qué vehículo se lleva el premio está formado por 59 miembros de 22 países europeos diferentes. El resultado de la votación definitiva se va a dar a conocer el próximo día 26 de febrero de 2024 en Ginebra, Suiza.

Los siete candidatos son: