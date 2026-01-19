SUSCRÍBETE POR $1100
    Euro NCAP 2025 elige al Mini Cooper eléctrico como el auto más seguro

    El modelo urbano de la marca británica fue reconocido en la categoría City & Supermini.

     
    Bernhard Filser

    El Mini Cooper eléctrico volvió a lucirse. Euro NCAP lo reconoció como el vehículo más seguro dentro de la categoría City & Supermini en 2025, luego de obtener cinco estrellas en las pruebas de choque. Se trata de un reconocimiento que reafirma el compromiso de la marca en este aspecto, con atención en ocupantes, peatones y ciclistas.

    Las tres versiones del modelo (Cooper E, Cooper SE y John Cooper Works Electric ) incluyen equipamiento de seguridad estándar, como pretensores pélvicos en los cinturones y una serie de sistemas de asistencia que ayudan a prevenir accidentes. En las pruebas Euro NCAP, la protección de ocupantes alcanzó un 89%, la infantil un 87%, la asistencia a la conducción un 79% y la protección a peatones y ciclistas un 77%.

    Bernhard Filser

    Jean-Philippe Parain, director de Mini, señaló: “Este premio confirma que nuestros modelos combinan placer de conducir y altos estándares de seguridad. El Cooper, junto al Countryman y al Aceman, sigue demostrando que la seguridad es un pilar central de nuestra marca”.

    La segunda generación de la variante totalmente eléctrica refuerza su posición como un vehículo seguro, ágil y pensado para la movilidad urbana, manteniendo además el diseño icónico que distingue a la marca.

