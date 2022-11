¡Explosivo! Lewis Hamilton a lo Rápido y Furioso en Tokio al volante de un Nissan GT-R R34

En una reciente entrevista con Jimmy Kimmel, Lewis Hamilton confesó que no disfruta alejándose de una pista de carreras. “En realidad, no me gusta conducir a menos que vaya rápido”, le dijo al presentador de televisión estadounidense, antes de decir que encuentra el tráfico estresante.

Sin embargo, el piloto británico acaba de colgar un video en Instagram, el que aparece disfrutando de un Nissan GT-R R34 por las calles y carreteras de Tokio. Imágenes que, probablemente, fueron grabadas cuando estaba en la ciudad para el Gran Premio de Japón.

“Sólo me gusta conducir en los circuitos, pero a veces hago excepciones”. Así presenta Sir Hamilton su última publicación de Instagram, que es tan espectacular como sorprendente, pues muestra al siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 drifteando en uno de los autos japoneses más deseados de la historia.

El video de 57 segundos comienza con él frotándose las manos y sonriendo, antes de participar en un tipo de conducción que parece sacado directamente de The Fast and the Furious: Tokyo Drift. “Algo no está bien con este auto, hombre”, dice, después de que ve humo entrando a raudales a la cabina a través del túnel de transmisión. Más tarde, golpea con el puño al pasajero del GT-R, antes de declarar que la experiencia fue “enferma”.

Pues bien, ahora siéntese y deléitese con la vista de un piloto de Fórmula Uno que se quita los grilletes de las obligaciones contractuales para disfrutar de un paseo increíble.