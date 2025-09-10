Ferrari 849 Testarossa, el clásico retorna híbrido y más potente que nunca

Mientras los ojos de la industria automotriz por estos días se fijan en el IAA Mobility 2025, en Berlín, Ferrari acaba de presentarle al mundo el 849 Testarossa, un superdeportivo híbrido enchufable que llega para sustituir al SF90 Stradale.

Toma la posta de un clásico de la fábrica de Maranello, que se fabricó entre 1984 y 1996 (aunque tuvo su origen en 1956), ganándose el corazón de los fanáticos por su estilo y potencia.

La berlinetta tiene un sofisticado sistema híbrido enchufable, que combina un motor V8 biturbo de 830 Hp con tres propulsores eléctricos (dos delanteros y uno trasero), una batería de alto voltaje y un inversor, capaces de generar conjuntamente 220 Hp adicionales, que le permite alcanzar una potencia total de 1.050 Hp, un récord para un Ferrari de producción.

En modo eDrive, el 849 Testarossa puede recorrer hasta 25 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico, gracias a una batería de iones de litio de 7,45 kWh.

Su velocidad máxima es de30 km/h, mientras que para ir de 0-100 km/h toma 2,3 segundos y 6,35 para llegar de 0 a 200 km/h.

Por primera vez en un modelo de la gama del Cavallino Rampante, el 849 Testarossa introduce el uso de aleaciones secundarias de aluminio reciclado en las fundiciones del motor —culata, cárter y subcárter—, lo que permite reducir hasta un 80 % las emisiones de CO2 por kilogramo de aluminio utilizado. Esta innovación representa una disminución de hasta 0,4 toneladas de CO₂ equivalentes por unidad.

Este superdeportivo no es sólo velocidad. Para su seguridad, incorpora una serie de sistemas de asistencia que intervienen únicamente en situaciones de emergencia y de la forma menos invasiva posible, solo cuando el conductor lo requiere.

Entre sus funciones destacan: control de crucero adaptativo con Stop&Go, frenado automático de emergencia con detección de ciclistas, detección de ángulo muerto, aviso de salida de carril, asistente de mantenimiento de carril, conmutación automática de luces largas y cortas, reconocimiento de señales de tráfico, visión periférica, alerta de tráfico cruzado trasero y control de fatiga del conductor.

El habitáculo tiene una vela central con puerta integrada inspirada en el F80, mientras que el nuevo volante, dotado de botones mecánicos eleva la experiencia de manejo sin renunciar a la funcionalidad característica de los volantes Ferrari de última generación.