El Ford “Baby Bronco” empleará la misma plataforma del Focus Active

El jefe de desarrollo de producto y venta de Ford, Hau Thai-Tang, habló a los representantes de inversiones en la Conferencia 2018 de J.P. Morgan, en Nueva York. Hau dijo a la audiencia que la firma del óvalo azul está trabajando para “evolucionar” el plan One Ford del ex CEO de la compañía, Alan Mulally, que data de hace más de una década. El One Ford redujo el número de arquitecturas globales desde 30 a solo nueve. Ahora el fabricante de Michigan quiere bajar de los 9 actuales a solo cinco plataformas modulares. Una de esas bases ahora servirá para el crossover Focus Active y el futuro Ford Baby Bronco.

Ford Focus Active.

Las cinco plataformas que Ford mantendrá son las FWD/AWD unibody, RWD/AWD unibody, RWD/AWD body-on-frame, una plataforma de van (que emplea la Transit) y una estructura sobre la que se montan los autos eléctricos. El objetivo del recorte se debe a que Ford pretende reducir 25,5 billones de dólares en gastos en los próximos cinco años, mejorar a escala local y regional y reducir en un 20% el tiempo que toma a un vehículo llegar al showroom de los concesionarios, desde fábrica. Ford pretende ahorrar 7 billones solo en ingeniería y desarrollo de productos.

Como resulta lógico, Hau no identificó productos específicos, pero dijo que el Ford Baby Bronco usaría una “posición e imagen off-road” con un precio premium. Esos dos atributos encasillarían al Bronco por sobre el EcoSport y por debajo del Escape. De acuerdo con lo que informa Autoblog de Estados Unidos, el nuevo modelo familiar podría cambiar su nombre a Timberline o Maverick para la versión de producción. Una vez que el Ford Baby Bronco alcance la fase de producción, el modelo se enfrentaría al Jeep Compass y el Renegade.

De acuerdo con Reuters, el modelo podría “debutar en 2019 como un modelo 2020”.