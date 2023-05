Ford mantendrá la radio AM en sus autos

Con los tiempos que corren, y la tecnología al alcance de un click, hace unos meses Ford anunció que iba a dejar de ofrecer la radio AM en sus autos. Decisión que la firma estadounidense ha revocado por una razón de peso.

Si bien se ha impensado que hoy alguien pueda escuchar radio AM, lo cierto es que los políticos estadounidense sugirieron a la marca del óvalo azul que no la quitaran porque en casos de emergencia las estaciones de AM juegan un papel fundamental, sobre todo en zonas rurales.

En su Twitter, Jim Farley, CEO de Ford, explicó: “Después de hablar con los líderes políticos sobre la importancia de la transmisión de radio AM como parte del sistema de alerta de emergencia, hemos decidido incluirla en todo los coches de Ford y Lincoln de 2024. Para cualquier propietario de un Ford eléctrico sin capacidad de transmisión AM, ofreceremos una actualización de software”.

“Actualmente, los clientes pueden escuchar contenido de radio AM en una variedad de formas en nuestros vehículos, incluido el streaming, y continuaremos innovando para ofrecer mejores opciones de notificación de emergencia y entretenimiento en el vehículo en el futuro”, señaló.

Veremos si el movimiento se replica en otras marcas, ya que son muchos los fabricantes que no ofrecen receptores AM en sus autos eléctricos, en muchos casos como BMW, Tesla, Volvo, Porsche o Mercedes-Benz, argumentando que se debe a que el hecho de ser eléctricos provocaba interferencias en la recepción.